Miley Cyrus sorprendió a sus fans con un cover de Metallica

Revalidando sus pergaminos de "festival más importante de Europa", la edición 2019 de Glastonbury dispara sorpresas actuación tras actuación. En esta oportunidad fue el turno de Miley Cyrus, que durante su presentación no solo deleitó a sus fans interpretando a la estrella pop Ashley O (que ella misma encarna en la última temporada de la serie Black Mirror), sino que se despachó con un cover de "Nothing Else Matters", de Metallica.

El clásico que Metallica grabó en 1991, uno de los temas que la banda más ha tocado en sus conciertos, llegó en voz de Cyrus apenas cinco meses después de que el baterista de la banda, Lars Ullrich, elogiara la interpretación que hizo Miley del tema de "Temple of the Dog Say Hello to Heaven", en el concierto tributo a Chris Cornell. "Todavía alucinado con tu versión. Más que inspiradora", escribió Ullrich en Instagram entonces, compartiendo una foto suya con la propia Cyrus en los camerines durante aquella jornada.

A lo largo de su set, Cyrus también versionó a otros artistas como Amy Winehouse ("Back to Black"), Led Zeppelin ("Black Dog") y Nine Inch Nails ("Head Like a Hole"). Este último tema, incluido en el capítulo de Back Mirror que protagoniza, no fue el único guiño a la serie futurista. Casi sobre el final de su set, Cyrus subió a escena vestida como su personaje Ashley O, con gorra y peluca violeta, para cantar el hit televisivo "On a Roll".

