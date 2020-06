Movistar Fristyle 2: quién es Papo, "el villano de las batallas"

Papo se enfrentará a Trueno este martes, a las 16, en el segundo Movistar Fristyle vía streaming

"Me pusieron en el lugar del villano", dice Papo, el freestyler nacido como Alejandro Andrés Lococo . "Y a mí no me molesta, hasta me divierte". En el juego de las batallas de gallos, todos parecen tener un papel asignado, que puede variar temporada a temporada, y a él le tocó el más difícil. Entre méritos y casualidades, su llegada a las finales en la FMS (la primera liga profesional de freestyle en la Argentina) le acentuaron ese rol. Sus dos rivales -Wos en 2018 y Trueno en 2019- son las caras que más público nuevo atrae a ese tipo de competencias que ya llena estadios en todo el país. El contraste entre personaje bueno - personaje malo era tan claro como en una película de superhéroes. El reconocimiento, sin embargo, está lejos de serle esquivo. Con más de 10 años en la escena, es considerado uno de los grandes referentes locales.

A modo de exhibición, Papo volverá a enfrentarse a Trueno este martes 16 en el Movistar Fristyle , un evento virtual que los tendrá a ambos tirando rimas y charlando , con la conducción de Misionero, el histórico presentador de batallas en la Argentina . "Creo que va a ser divertido", anticipa Papo. "Acepté participar porque Trueno y Misionero son dos personas que aprecio y respeto mucho, me voy a sentir cómodo con ellos". Con el antecedente de la primera edición, que tuvo a Dtoke y Dani un día y a las chicas Roma y NTC otro , el encuentro promete tener un carácter más de exhibición que de competencia.

Para Papo, de 29 años y nacido en Mar Del Plata, mostrarse a través de una pantalla no le es ajeno. WeAreSnowball, su canal de YouTube, tiene casi un millón y medio de suscriptores , y allí sube análisis de batallas y también contenido relacionado a los videojuegos y el poker online, sus otras dos pasiones. De hecho, habla con LA NACIÓN en medio de una partida de naipes virtual. "Me siento cómodo, es un formato que me gusta", dice. "No sé si hay un futuro para el freestyle ahí, porque cuando esto se termine van a volver las batallas en vivo, pero puede ser una opción".

La cuarentena, por supuesto, cambió todos los planes para la escena del freestyle. Las competencias tuvieron que reprogramarse y Papo aprovechó para recluirse en su casa. "No me puedo quejar", aclara. "Tengo mi familia, puedo pasar tiempo con ellos y tengo todo lo que necesito acá, son otros los que la están pasando mal". Entre torneos de póker y el nuevo contenido para su canal de YouTube, el freestyler también aprovecha para entrenarse como MC. Aunque prefiere no dar detalles para no avivar a sus rivales, cuenta que no es de sentarse a escribir rimas pero sí de pensarlas en su cabeza en cualquier momento del día. "Era muy de hacerlo en el auto, cuando se podía manejar", dice.

Papo, que también es apodado "La bestia del hardcore", lee a sus rivales como pocos en la escena, y adapta sus estrategias en función de eso. "Contra Trueno no me puedo poner a competirle en flow, porque es su fuerte, y contra Dtoke no entraría en un ida y vuelta directo", ejemplifica. Entre sus cualidades, destaca que se siente cómodo en los minutos libres mucho más que en las modalidades que implican seguir una temática: "Es donde creo que soy mejor, y donde más me divierto, tener un minuto libre para fluir sobre el beat me abre muchas posibilidades, en cambio una temática me limita. Por ponerte un ejemplo, si la temática es 'Oso panda' ya tenés algo que te achica el margen. Hay freestylers que necesitan ese estímulo, que les sirve de ayuda pero por ahí no tienen imaginación para los minutos libres. A mí me pasa al revés".

El póker online y los videojuegos son las otras dos pasiones del MC

El estilo de Papo, de hecho, es tan particular y efectivo como él mismo lo cuenta. No se considera músico pero sí dice tener algo de actitud y conexión rockera a la hora de subir al escenario. Sus primeras rimas las tiró deformando melodías primero y cambiando palabras después, hasta llegar a su contenido propio, en una época en la que también graffiteaba. "Igual era malísimo", se ríe. "El que era bueno era mi amigo, yo apenas pintaba lo que me salía". A partir de ahí, armó un recorrido que empezó con improvisaciones a la gorra en los colectivos y lo tiene en el presente siendo un indiscutido de la escena. Y se ve haciendo esto por muchos años más.

Papo es de los pocos que no tiene una carrera en la música y por el momento piensa mantenerse así. Disfruta de las batallas y le gustaría que en el futuro llenar estadios se convierta en algo cotidiano. "No sé cómo van a ser en el futuro", aclara. "Eso no lo puede saber nadie, capaz se pone de moda otra cosa y las batallas dejan de convocar tanto o se mantienen así. A mí me gustaría que esto siga creciendo y que ver un estadio lleno de gente disfrutando se vuelva normal".

Sea lo que fuere que termine sucediendo, Papo no piensa cambiar su forma de ser: "Hay algunos que lo ven como un deporte, otros como algo musical, para mí una batalla es el Coliseo de Roma", se entusiasma. "Y yo no voy a andar fingiendo que somos todos amigos, no me interesa. Tengo uno o dos amigos en el freestyle, otros con los que me llevo bien y otros con los que no. Y cuando me subo al escenario no me interesa vender eso de que somos todos amigos, el que quiera comprarlo y le sirva para ponerme como el malo, todo bien, pero es así. Cuando viene un pibe que ve batallas hace dos años y me bardea porque se creyó todo eso, a mí me da risa".

Para seguir en vivo: Este martes, a las 16, en Youtube, Facebook y Twitter de @MovistarArg