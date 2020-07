MTV Video Music Awards: Lady Gaga y Ariana Grande lideran las nominaciones

Con 9 nominaciones cada una, Lady Gaga y Ariana Grande son las preferidas de los MTV Video Music Awards Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de julio de 2020 • 11:21

Lady Gaga y Ariana Grande son las grandes favoritas de esta edición de los MTV Video Music Awards (VMA). Con nueve nominaciones cada una, las artistas llevan la delantera en los premios que se entregarán el 30 de agosto en Nueva York desde el Barclays Center en Brooklyn. De cerca, le siguen Billie Eilish y The Weeknd, con seis nominaciones; Taylor Swift, con cinco, y Drake, Dua Lipa,y Justin Bieber, con cuatro.

La ceremonia de este 2020, que según el gobernador Andrew Cuomo "seguirá todas las medidas de seguridad, incluyendo un público limitado o sin audiencia'' cuenta con una novedad para reflejar lo que estuvo pasando estos meses: se incluirán nuevas categorías para actuaciones en vivo y videos musicales creados desde casa. A raíz de la pandemia del coronavirus surgen las ternas: mejor video musical desde casa y mejor actuación en cuarentena.

Las categorías más importantes

Lady Gaga y Ariana Grande cantan Rain On Me 03:03

Video

Mientras que Lady Gaga, Megan Thee Stallion, Post Malone, Da Baby, The Weeknd y Justin Bieber son los candidatos al premio al mejor artista del año; Lady Gaga y Ariana Grande, con "Rain On Me" (tema que también compite en las ternas: canción del año, mejor colaboración, mejor pop, mejor cinematografía, mejores efectos visuales y mejor coreografía); The Weeknd con, "Blinding Lights"; Billie Eilish, con "Everything I Wanted"; Eminem y Juice WRLD, con "Godzilla"; Future ft. Drake, con "Life Is Good" y Taylor Swift, con "The Man" pelearán en la categoría mejor video musical.

Los latinos, nominados

J Balvin, el latino más nominado

Los artistas latinos también pisan fuerte en esta entrega: J Balvin cuenta con cuatro nominaciones, una de ellas por su colaboración con Black Eyed Peas en "Ritmo (Bad Boys For Life)" y Rosalía, la revelación de 2019, esta vez tuvo una única nominación por "A Palé". También Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna, Karol G, Bad Bunny y Maluma son parte de los artistas que fueron elegidos para ser parte de la premiación por sus trabajos.

Ozuna y Black Eyes Peas estrenaron "Mamacita" - 04:13

Video

Los videos "China", de Anuel AA con Daddy Yankee, Ozuna, Karol G y J Balvin; "Yo perreo sola'' de Bad Bunny; "Mamacita'', de Black Eyed Peas con Ozuna y J. Rey Soul; "Amarillo'', de J Balvin; "Tusa'', de Karol G con Nicki Minaj, y "Qué pena'', de Maluma con J Balvin son los elegidos para hacerse con el premio a mejor video de música latina.

Karol G y Nicki Minaj presentan "Tusa" 03:23

Video

Desde casa

"Stuck with U'', de Ariana Grande y Justin Bieber es uno de los videos que competirá en la nueva terna desde casa. También, "Toosie Slide'', de Drake; "Bigger Love'', de John Legend; "Wildflower'", de 5 Seconds of Summer; "Happy Days'', de Blink-182 y "Level of Concern'', de Twenty One Pilots. Este último encabezó la lista de canciones de rock de Billboard durante siete semanas.

Lady Gaga y el cover de Smile en One World Together At Home 01:46

Video

En la categoría mejor actuación en cuarentena, el dúo de R&B Chloe x Halle tiene grandes chances con "Do It" de la fiesta de graduación virtual de MTV Prom-athon. Los músicos promocionaron su nuevo álbum durante la pandemia con impresionantes actuaciones en vivo desde una cancha de tenis. También "Smile'' de Gaga, del especial televisivo One World: Together At Home; el concierto de Legend (hash)togetherathome; Club MTV presents (hash)DanceTogether, de DJ D-Nice; el MTV Unplugged At Home de CNCO; y el homenaje de Post Malone a Nirvana.

Otra de las temáticas que estarán presentes en la ceremonia es el movimiento Black Lives Matter, que se reavivó tras la muerte de George Floyd. Canciones inspiradas en este hecho competirán en la entrega. Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y otros artistas fueron nominados por poner sus voces para denunciar lo sucedido. "I Can't Breathe'' de la estrella de R&B H.E.R.;"Lockdown'', de Anderson.Paak y "The Bigger Picture'', de Lil Baby competirán en el apartado de video para el bien.