Premios MTV 2025: la lista completa con todos los ganadores

El domingo por la noche se llevaron a cabo los MTV VMA, la tradicional premiación a lo mejor de la música y sus figuras más relevantes. Y en el marco de una velada que incluyó homenajes, números en vivo y la presencia de grandes artistas, estos fueron los nombres que ganaron en sus respectivas categorías.

Lista completa de ganadores

ARCHIVO - Sabrina Carpenter Jordan Strauss - Invision

Artista del año: Lady Gaga

Mejor álbum: ”Short n’ Sweet” - Sabrina Carpenter

Mejor video del año: “Brighter Days Ahead” - Ariana Grande

Mejor artista pop: Sabrina Carpenter

Mejor Hip Hop: ”Anxiety" - Doecchii

Chris Martin

Mejor rock: ”All my Love" - Coldplay

Mejor agrupación: Blackpink

Mejor música latina: ”Soltera" - Shakira

Mejor video largo: ”Brighter Days Ahead" - Ariana Grande

Video del año: ”Brighter Days Ahead" - Ariana Grande

Mejor artista nuevo: Alex Warren

Canción del año: ”APT" - Rosé y Bruno Mars

Bruno Mars Matt Sayles - Invision

Performance Push del año: ”Touch" - Katseye

Mejor colaboración: “DieWith A Smile” - Lady Gaga y Bruno Mars

Mejor pop: ”Brighter Days Ahead" - Ariana Grande

Mejor R&B: ”Type Dangerous" - Mariah Carey

Doja Cat Facebook Doja Cat

Mejor K- Pop: ”Born Again” - Lisa con Doja Cat y RAYE

Mejor afrobeats: ”Push2start" - Tyla

Mejor country: ”Am I Okay?“ - Megan Moroney

Canción del verano: ”Just Keep Watching” - Tate McRae

Mejor video For Good: ”Guess" - Charli xcx y Billie Eilish

Ricky Martin Richard Shotwell - Invision

Mejor alternativo: ”Back to Friends" - Sombr

Premio Michael Jackson al video de vanguardia: Mariah Carey

Premio ícono latino: Ricky Martin

Mejor Dirección: ”Abracadabra" - Lady Gaga

Mejor Dirección de arte: ”Abracadabra" - Lady Gaga

Mejor cinematografía: ”Not Like Us" - Kendrick Lamar

Mejor edición: ”Just Keep Watching" - Tate McRae

Mejor coreografía: ”Anxiety" - Doecchii

Mejor efectos visuales: ”Manchild" - Sabrina Carpenter