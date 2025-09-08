Premios MTV 2025: la lista completa con todos los ganadores
La popular ceremonia a los mejores artistas musicales comenzó con Lady Gaga como la gran ganadora
El domingo por la noche se llevaron a cabo los MTV VMA, la tradicional premiación a lo mejor de la música y sus figuras más relevantes. Y en el marco de una velada que incluyó homenajes, números en vivo y la presencia de grandes artistas, estos fueron los nombres que ganaron en sus respectivas categorías.
Lista completa de ganadores
Artista del año: Lady Gaga
Mejor álbum: ”Short n’ Sweet” - Sabrina Carpenter
Mejor video del año: “Brighter Days Ahead” - Ariana Grande
Mejor artista pop: Sabrina Carpenter
Mejor Hip Hop: ”Anxiety" - Doecchii
Mejor rock: ”All my Love" - Coldplay
Mejor agrupación: Blackpink
Mejor música latina: ”Soltera" - Shakira
Mejor video largo: ”Brighter Days Ahead" - Ariana Grande
Video del año: ”Brighter Days Ahead" - Ariana Grande
Mejor artista nuevo: Alex Warren
Canción del año: ”APT" - Rosé y Bruno Mars
Performance Push del año: ”Touch" - Katseye
Mejor colaboración: “DieWith A Smile” - Lady Gaga y Bruno Mars
Mejor pop: ”Brighter Days Ahead" - Ariana Grande
Mejor R&B: ”Type Dangerous" - Mariah Carey
Mejor K- Pop: ”Born Again” - Lisa con Doja Cat y RAYE
Mejor afrobeats: ”Push2start" - Tyla
Mejor country: ”Am I Okay?“ - Megan Moroney
Canción del verano: ”Just Keep Watching” - Tate McRae
Mejor video For Good: ”Guess" - Charli xcx y Billie Eilish
Mejor alternativo: ”Back to Friends" - Sombr
Premio Michael Jackson al video de vanguardia: Mariah Carey
Premio ícono latino: Ricky Martin
Mejor Dirección: ”Abracadabra" - Lady Gaga
Mejor Dirección de arte: ”Abracadabra" - Lady Gaga
Mejor cinematografía: ”Not Like Us" - Kendrick Lamar
Mejor edición: ”Just Keep Watching" - Tate McRae
Mejor coreografía: ”Anxiety" - Doecchii
Mejor efectos visuales: ”Manchild" - Sabrina Carpenter
