Music Wins: Todo lo que hay que saber para ir al festival que se realiza en Costanera

Este domingo, el complejo Mandarine Park recibirá a más de 20 bandas y solistas en cuatro escenarios

Bobby Gillespie y Simone Butler, de Primal Scream
Bobby Gillespie y Simone Butler, de Primal ScreamAgustín Dusserre - RollingStone

Más de 20 bandas en vivo, cuatro escenarios, artistas locales y extranjeros, tarde y noche al aire libre, junto al río, todo eso acompañado por gastronomía y experiencias sensoriales. De ese modo se ha promocionado la próxima edición del Music Wins, que este domingo 2 de noviembre tendrá su sede en el Mandarine Park de Costanera Norte. La australiana Tash Sultana, el estilo indie de Yo La Tengo, el poder de Primal Scream y la contundencia visual de Massive Attack son algunas de las propuestas que tomarán un rol protagónico.

“En 2025, Music Wins vuelve a Mandarine Park, el lugar donde todo empezó -dicen sus organizadores- reafirmando su identidad y su capacidad para reinventarse edición tras edición, sin perder su espíritu libre y su impronta independiente. En esta nueva edición cuenta con una selección que atraviesa géneros y generaciones, con leyendas globales, proyectos consagrados y nuevas voces de la escena local” que estará representado en el trabajo de Winona Riders, Camionero, Evlay, Isla Mujeres, Socorro, Fonso y Las Paritarias, entre otros."

La grilla de Music Wins
Además del line-up, en las redes del festival se pueden consultar los escenarios y horarios de cada banda o solista. La grilla completa incluye a Massive Attack, Primal Scream, Tash Sultana, L’Imperantrice, Winona Ridrs, Yo La Tango, Camionero, The Whitest Boy Alive, Juana Aguirre, Fonso y las Paritarias, Isla de Mujeres, Evlay, Nina Suárez. Terrores Nocturnos, Ale Cares y los Magos Farciar, Ok Pirámides, Hannie Schaft, Máze, Sakatumba, Socorro, y el combo Chita B2B Mabel.

Otras experiencias

El corazón del predio será el Time Out Garden, un espacio gastronómico curado especialmente para el festival, con propuestas aptas para celíacos, veganos y vegetarianos, además de opciones clásicas y gourmet, pensado para disfrutar entre shows, con zonas de sombra, aire fresco y un ambiente relajado frente al río. Allí, una selección de proyectos locales combinará cocina, creatividad y espíritu porteño.

Chita, uno de los créditos locales del Music Wins
Chita, uno de los créditos locales del Music WinsLucas Ignacio Mangi

Vayan algunos ejemplos. Habrá pizzas napolitanas de masa madre y sandwiches de focaccia; pastas artesanales ciento por ciento a base de plantas; baos y cocina asiática con acento local; comida criolla reinventada y street food latina; sus sándwiches de autor y paella española. Los que busquen algo dulce podrán tentarse con la pastelería artesanal, tortas de ricota, helados tradicionales y café de especialidad. Tampoco faltarán las barras de tragos.

La feria del festival tendrá otras propuestas como activaciones, arte en vivo y merchandising.

Datos útiles

Lugar: Mandarine Park, Avenida Costanera Norte y Sarmiento.

Apertura de puertas: a las 15.

Entradas disponibles: en venti.com.ar

Edades: es un evento exclusivo para mayores de 18 años.

Cómo llegar: En colectivo, con las líneas con acceso a Punta Carrasco o Avenida Rafael Obligado. Las más recomendadas: 23 (desde Retiro o Palermo), 29 (desde el Centro), 50 (desde La Boca), 102, 111, 115, 146 y 180.

Otras alternativas: En subte, la Línea D hasta estación Palermo (o Scalabrini Ortiz) y luego una combinación con colectivos 29 o 152 (15–20 minutos adicionales).

En tren, la Línea San Martín, desde La Paternal o Palermo, se puede combinar con colectivos 111 o 152. También hay estaciones de Ecobici cercanas sobre Avenida del Libertador y ferries desde Tigre para quienes vayan desde el norte del Gran Buenos Aires.

