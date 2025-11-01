Music Wins: Todo lo que hay que saber para ir al festival que se realiza en Costanera

Más de 20 bandas en vivo, cuatro escenarios, artistas locales y extranjeros, tarde y noche al aire libre, junto al río, todo eso acompañado por gastronomía y experiencias sensoriales. De ese modo se ha promocionado la próxima edición del Music Wins, que este domingo 2 de noviembre tendrá su sede en el Mandarine Park de Costanera Norte. La australiana Tash Sultana, el estilo indie de Yo La Tengo, el poder de Primal Scream y la contundencia visual de Massive Attack son algunas de las propuestas que tomarán un rol protagónico.

Tash Sultana, la cantante australiana regresa a Buenos Aires en el marco del festival alternativo Music Wins

“En 2025, Music Wins vuelve a Mandarine Park, el lugar donde todo empezó -dicen sus organizadores- reafirmando su identidad y su capacidad para reinventarse edición tras edición, sin perder su espíritu libre y su impronta independiente. En esta nueva edición cuenta con una selección que atraviesa géneros y generaciones, con leyendas globales, proyectos consagrados y nuevas voces de la escena local” que estará representado en el trabajo de Winona Riders, Camionero, Evlay, Isla Mujeres, Socorro, Fonso y Las Paritarias, entre otros."

La grilla de Music Wins

Además del line-up, en las redes del festival se pueden consultar los escenarios y horarios de cada banda o solista. La grilla completa incluye a Massive Attack, Primal Scream, Tash Sultana, L’Imperantrice, Winona Ridrs, Yo La Tango, Camionero, The Whitest Boy Alive, Juana Aguirre, Fonso y las Paritarias, Isla de Mujeres, Evlay, Nina Suárez. Terrores Nocturnos, Ale Cares y los Magos Farciar, Ok Pirámides, Hannie Schaft, Máze, Sakatumba, Socorro, y el combo Chita B2B Mabel.

Otras experiencias

El corazón del predio será el Time Out Garden, un espacio gastronómico curado especialmente para el festival, con propuestas aptas para celíacos, veganos y vegetarianos, además de opciones clásicas y gourmet, pensado para disfrutar entre shows, con zonas de sombra, aire fresco y un ambiente relajado frente al río. Allí, una selección de proyectos locales combinará cocina, creatividad y espíritu porteño.

Chita, uno de los créditos locales del Music Wins Lucas Ignacio Mangi

Vayan algunos ejemplos. Habrá pizzas napolitanas de masa madre y sandwiches de focaccia; pastas artesanales ciento por ciento a base de plantas; baos y cocina asiática con acento local; comida criolla reinventada y street food latina; sus sándwiches de autor y paella española. Los que busquen algo dulce podrán tentarse con la pastelería artesanal, tortas de ricota, helados tradicionales y café de especialidad. Tampoco faltarán las barras de tragos.

La feria del festival tendrá otras propuestas como activaciones, arte en vivo y merchandising.

Datos útiles

Lugar: Mandarine Park, Avenida Costanera Norte y Sarmiento.

Apertura de puertas: a las 15.

Entradas disponibles: en venti.com.ar

Edades: es un evento exclusivo para mayores de 18 años.

Cómo llegar: En colectivo, con las líneas con acceso a Punta Carrasco o Avenida Rafael Obligado. Las más recomendadas: 23 (desde Retiro o Palermo), 29 (desde el Centro), 50 (desde La Boca), 102, 111, 115, 146 y 180.

Otras alternativas: En subte, la Línea D hasta estación Palermo (o Scalabrini Ortiz) y luego una combinación con colectivos 29 o 152 (15–20 minutos adicionales).

En tren, la Línea San Martín, desde La Paternal o Palermo, se puede combinar con colectivos 111 o 152. También hay estaciones de Ecobici cercanas sobre Avenida del Libertador y ferries desde Tigre para quienes vayan desde el norte del Gran Buenos Aires.