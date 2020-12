La música encontró un nuevo canal en los servicios de streaming y, con Black is King, Beyoncé supo cómo sacarle provecho Fuente: Archivo

La industria de la música ya probó una y otra vez su capacidad para resistir embates y cambios de paradigmas. Y formatos: discos, cassettes, CD, redes sociales, conciertos y festivales fueron adaptándose a los usos y costumbres de las diferentes épocas.

Siempre hábil para esquivar casi por un pelo su propio final, la industria musical este año lo hizo de nuevo. En el contexto de la pandemia, con los conciertos y las giras suspendidas hasta nuevo aviso para todos y con unas pérdidas económicas mayores a los 30 mil millones de dólares en todo el mundo para los espectáculos en vivo, la creatividad pudo más que el aislamiento. Y, entonces, los artistas descubrieron que las plataformas de streaming podían ser un nuevo espacio para difundir sus creaciones en sus propios términos. Una libertad que los rigores del negocio no siempre les dispensan aun en las mejores circunstancias. Así, este año a su muy personal modo, algunos de los músicos más populares y exitosos del mundo encontraron la forma de reunirse con sus seguidores a la distancia. Un recurso que, más allá de emergencia sanitaria global, dio grandes resultados y podría sostenerse cuando pase la pandemia. Después de todo, por estos días no hay canal de difusión más eficiente que los servicios como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y Apple TV+, por citar a los más reconocibles. Quedó demostrado que lo que es cierto para las series y el cine lo es también ahora para la música.

Black is King. A la hora de crear su nuevo álbum visual, un peculiar formato que ya había utilizado en el brillante Lemonade, Beyoncé se inspiró en la nueva versión de El rey león. Además de participar en el film de Disney poniéndole su voz al personaje de Nala, la artista también aportó nuevas canciones para la banda musical y de ese trabajo surgió este nuevo proyecto disponible en Disney+. Con frases tomadas directamente de la película y unas imágenes tan bellas como evocativas, Beyoncé lleva a los espectadores a un viaje musical y filosófico en el que la identidad, el origen y la cultura africana ocupan al centro. "Que el negro sea sinónimo de gloria", relata la artista mientras canción a canción recrea el recorrido de Simba, rey de la sabana representado por un niño que debe reconectar con sus raíces y su pueblo. Con la participación de Jay Z y la hija de ambos, Blue Ivy Carter, además de los músicos Pharrell Williams y Kendrick Lamar, entre otros, el proyecto es al mismo tiempo homenaje y celebración de la diáspora africana y un nuevo testimonio del inmenso talento de su creadora. Disponible en Disney+.

Shawn Mendes, In Wonder

Shawn Mendes. In Wonder. De ídolo adolescente surgido de las redes a estrella capaz de llenar estadios y desvelar a las revistas del corazón, la carrera del cantante y compositor canadiense Shawn Mendes quedó plasmada en imágenes desde el comienzo. De los videos familiares a las canciones que lo dieron a conocer a través de la extinguida red social Vine, el fenómeno Mendes nació con la velocidad y el vértigo que otorga la Internet. Por eso, este documental marca un antes y un después en su recorrido, una bisagra entre la vida de hoteles, estadios y giras mundiales y las experiencias de un joven artista en busca de su voz definitiva. Aunque algo convencional en términos formales, la película logra algunos momentos de auténtica emoción, especialmente cuando Mendes regresa a su casa en Toronto y aparece como cualquier muchacho de veintipocos, con ganas de reencontrarse con sus amigos de siempre y disfrutar de un atardecer juntos en su pueblo natal. Para los fanáticos del cantante, además, la atención que el film le dispensa a su relación con la también cantante Camila Cabello, resultará un festejado extra. Disponible en Netflix.

Mariah Carey's Magical Christmas Special. Hace muchos años que la carrera de Mariah Carey está concentrada en sus apariciones esporádicas y siempre fabulosas en los medios y el espíritu navideño. Es que gracias a la canción "All I Want for Christmas is You" que grabó hace más de 25 años, la cantante se mantiene en las listas de temas más escuchados. Para comprender el alcance del fenómeno algunos números: según el diario The Wall Street Journal el año pasado la canción fue reproducida a través de los diferentes sistemas de streaming de música y videos 309 millones de veces y llegó al puesto número uno del ranking de Billboard. Con semejante popularidad que derivó hasta en un libro y una película animada para chicos, este año le llegó el turno al especial navideño. Una tradición de la TV anglosajona, el proyecto tomó forma gracias a Apple TV+ que a principios del mes lo lanzó en su plataforma global. Con mucho humor y unos invitados musicales que incluyen a Ariana Grande (que pronto tendrá su propio especial en Netflix), Jennifer Hudson y Snoop Dogg además de la presencia de Bette Midler, Millie Bobby Brown y la comediante Tiffany Hadish como narradora, el especial imagina que en este año tan complicado para todos Papá Noel le pide ayuda a Carey para salvar la Navidad. Y, así, ella viaja al Polo Norte para levantar el ánimo de los laboriosos elfos, una nota alta, de esas que solo ella puede alcanzar, a la vez. Exagerado, colorido y tan lleno de brillo como la cantante, Mariah Carey's Magical Christmas Special es un pastiche que cumple con su optimista objetivo. Disponible en Apple TV+.

Alejandro Sanz. El mundo fuera. De lo individual a lo general y de lo íntimo a lo público este documental realizado gracias a los más de 4500 videos enviados desde 38 países distinto a la página de internet que habilitó el cantante y compositor español durante una semana al comienzo de la pandemia recorre el mundo y esa distancia que va de la experiencia personal a la comunitaria. Todo comienza desde la perspectiva de Sanz que pocos días antes de que se declarara la emergencia global por el Coronavirus estaba en plena gira de conciertos. "Besos, abrazos y perdido, feliz, en un mar de gente", narra el cantante mientras las imágenes lo muestran en el mundo de antes, rodeado de fanáticos, saludando a miles de desconocidos desde cerca y sin barbijo. Y luego lo que siguió para él y para todos: la vida paralizada, el desconcierto y la incertidumbre, el aislamiento que en su caso lo llevó primero a Miami, donde compartió un improvisado concierto por streaming con Juanes, y después lo devolvió a su Madrid natal. Y allí el documental lo muestra componiendo una canción y conectando con sus seres queridos y sus fanáticos a través de las redes. Una comunicación que puso en marcha el cambio de eje. "Hasta ahora he sido yo quien ha estado bajo los focos...", dice Sanz para explicar que ahora el escenario es compartido, como las dificultades que atraviesa el mundo. Con imágenes y relatos de ciudades vacías, cambios de hábitos y mucha música, El mundo fuera resulta una experiencia tan contemporánea como conmovedora. Disponible en Amazon Prime Video.

Folklore, Taylor Swift

Taylor Swift. Folklore: sesiones en Long Pond Studio. Primero fue el disco sorpresa que Taylor Swift lanzó en julio y fue celebrado por críticos y fanáticos por igual. Y luego llegó este especial que de un día para otro y sin información previa se estrenó en la plataforma de Disney. Íntimo y reflexivo como el álbum que le dio origen este documental muestra el encuentro de Swift y sus colaboradores principales en Folklore: Aaron Dessner de la banda The National y el músico y productor Jack Antonoff. Habiendo trabajado en el disco a la distancia impuesta por la pandemia, en el film se retrata su reencuentro a través de muchas charlas pero sobre todo interpretando cada una de las canciones del trabajo discográfico que los unió. En el marco del bucólico estudio Long Pond ubicado en el norte del estado de Nueva York y con Swift como una anfitriona cálida y elocuente, el especial repasa el origen y la historia del disco y sus temas además de revelar el detrás de escena del proceso creativo generalmente vedado al público. Una oportunidad bella e imperdible. Disponible en Disney+.

Bruce Springsteen en el documental que retrata la grabación de su más reciente disco

Bruce Springsteen: Letter to You. Estrenado a fines de octubre, este documental es una celebración del poder del rock & roll y un reconocimiento al lugar que tuvo en la vida de su protagonista: Bruce Springsteen. Pensado también como homenaje a su banda de toda la vida, la E Street Band, el film narrado por el cantante y compositor lo muestra en el proceso de grabación de su más reciente disco: Letter to You. Entre la interpretaciones de las nuevas canciones y los recuerdos de sus inicios, los compañeros de ruta que ya no están y la alegría compartida con los que siguen en el camino, el documental es un festín para los fanáticos de Springsteen y probablemente sea la mejor herramienta para convencer a quienes aun no lo sean. Con imágenes de archivo inéditas y un acceso inigualable al artista y su proceso de creación, como las canciones que destaca, Letter to You es una experiencia emotiva y artística notable. Disponible en Apple TV+

