El Teatro Picadero le pone música para todos los públicos al streaming

Gloria Carrá será una de las artistas que volverán al escenario del Teatro Picadero

Alejandro Cruz 15 de julio de 2020

Dentro del panorama del circuito teatral porteño, el Teatro Picadero oficia como puente entre entre la escena comercial y la alternativa. En 2012 el productor Sebastián Blutrach se hizo cargo de esta sala que supo ser la sede de Teatro Abierto. La actual etapa del teatro ubicado en el pasaje Enrique Santos Discépolo -que une a Callao con Corrientes de manera transversal- se abrió con la comedia musical Forever Young, que montó Daniel Casablanca y que se convirtió en un éxito que estuvo varios años en cartel. Como todas las salas del país la pandemia hizo que el Picadero también esté cerrado. Pero por convicción y empecinamiento el sábado la histórica sala inicia una nueva etapa en la que, como sucedió hace 8 años, lo musical será eje de este nuevo desafío de mantener el contacto entre creadores y su público con conciertos y espectáculos vía streaming.

German Tripel y Florencia Otero, en dos propuestas Fuente: Archivo - Crédito: Daniel Jayo

"Desde que comenzó la pandemia estábamos atentos a poder salir con una programación de streaming en vivo. Cuando se autorizaron los protocolos de música en vivo para la Red me puse a programar reparando en artistas que suelen circular por el Picadero y empezamos a cerrar fechas. Pensamos una programación para las vacaciones de invierno con obras muy diversas, como la presentación del disco Risas del rock, de Magdalena Fleitas, como una propuesta de Luis Pescetti para el Día del Niño. Y para adultos comenzamos con Patricio Arellano para seguir con Gloria Carrá o las presentaciones de Germán Tripel y Florencia Otero. Diría que el objetivo es artístico y de militancia teatral, de volver a hacer 'vivos'. Sabemos que los streaming no vienen a reemplazar al teatro vivo ni en cuento a calidad artística ni a lo económico. Pero es intentar estar en actividad hasta que, de apoco, se vaya abriendo el panorama. Para los teatros como a los productores se nos hace muy difícil bancar este momento y aunque algo así no es una solución económica, rinde en términos energéticos, espirituales. Nos revitaliza, por eso lo hacemos", apunta quien también ocupa un rol central en la dirección del Teatro Nacional Cervantes.

En tiempos pandémicos con la actividad desplazada a las pantallas, El Picadero lanza un ciclo que se inicia el sábado con un show acústico del actor y cantante Patricio Arellano, de amplia trayectoria en títulos como Aladín, Franciscus, El violinista en el tejado y El Burdel de París. Y el sábado 25, a las 21, irá Coronados de Gloria, la propuesta musical del Gloria Carrá junto a Colo Belmonte, Christian Terán y Lisandro Etala. La programación continuará con Speaking Tango, el nuevo proyecto de Minino Garay y Hernán Jacinto, junto a Flavio Romero; Florencia Otero y Germán Tripel harán + Amor x favor; Malena Solda presentará La Rosa de Maravilla, espectáculo en base a personajes de obras clásicas musicales y teatrales; Omar Calicchio, con Juan Ignacio López al piano, ofrecerán Made in Liniers; y el 11 de septiembre Florencia Otero y Germán Tripel volverán para protagonizar la obra Los últimos cinco años, dirigidos por Juan Álvarez Prado.

El vestido de mamá, la propuesta de Gustavo Tarrío para todos los públicos Crédito: A. Del Castello

En lo que se refiere a la programación para todos los públicos el ciclo comenzará el miércoles próximo con la presentación de José Giménez Zapiola "El Purre", el actor, actor, cantante, compositor protagonista de la serie Go!, Vive a tu manera que presentará un show íntimo con canciones que lo identifican: Le seguirá el musical El vestido de mamá, la elogiada propuesta de Gustavo Tarrío; Magdalena Fleitas con la presentación de Risas del rock, al que se suman las voces de Ricardo Mollo, las chicas de Eruca Sativa, Antonio Birabent, Leo Sbaraglia, y acompañados de la banda El plan de la Mariposa; y el Dúo Karma con Regazo, un concierto para toda la familia destinado a todas la edades. Para el Día del Niño Luis Pescetti copará el escenario del Picadero de Buenos Aires con un espectáculo interactivo cuyo repertorio será elegido también por el mismo público.

A la propuesta del Teatro Picadero se accede #PlateaLive. Las entradas, con valores que comienzan en los 500 pesos, ya están a la venta por Plateanet.com.