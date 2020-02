Ozzy Osbourne cancela su gira por Estados Unidos para recibir tratamiento médico

El cantante tiene parkinson y prefirió cancelar su gira ahora que hacerlo de manera sorpresiva más adelante Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Filipuzzi

A menos de un mes de haber confirmado que padece de Parkinson, Ozzy Osbourne decidió cancelar por un tiempo indefinido su última gira " No More Tours 2". "No quiero empezar un tour y tener que cancelarlo de manera sorpresiva, no sería justo para los fans. Preferiría que les devuelvan todo el dinero ahora a que pasen un mal rato en el futuro", dijo el cantante en un comunicado de prensa.

"Le quiero agradecer a todas las personas que fueron pacientes conmigo. Estoy teniendo un año horrible. Lamentablemente no voy a poder ir a recibir mi tratamiento en Suiza hasta abril, el mismo dura entre seis y ocho semanas", continuó el líder de Black Sabbath. Así, el músico entró en un hiato indefinido del que piensa poder volver en algún futuro: "Cuando vuelva a hacer una gira por Estados Unidos los que compraron las entradas, sin duda, van a tener prioridad sobre el resto".

Osbourne confirmó su enfermedad para finales de enero, luego de un largo período sobre el que se llegó a especular inclusive, que el artista estaba en su lecho de muerte, algo que su hija Kelly negó con vehemencia en su momento. "Hoy tuve un hermoso comienzo de año. Fui a almorzar con mi familia. Luego pasé el resto del día riéndome con mi papá. Acabo de llegar y ya leo noticias locas acerca de que mi padre está en su 'lecho de muerte'. ¡A veces los medios me enferman! No es un secreto que el año pasado fue muy difícil para mi padre en cuanto a su salud, pero con esto se pasaron ", explicó ella desde una historia de Instagram.

Su hija Kelly negó que su padre esté "en su lecho de muerte" Crédito: Instagram

Aunque el Parkinson es una enfermedad que suele levantar alarmas en la gente, Sharon Osbourne, esposa del músico, salió a llevar calma a los fans. "Hay muchas clases diferentes de Parkinson; no es una sentencia de muerte bajo ningún concepto, pero sí afecta ciertos nervios de tu cuerpo. A veces tenés días buenos, y otros muy malos", confirmó en una entrevista con el programa Good Morning America.

Ozzy sufre Parkinson tipo 2, y tras ser diagnosticado hace un año, tuvieron que realizar varias modificaciones al hogar, así como también bajar el nivel de trabajo del músico para evitar mayores complicaciones.

"Se me adormeció este brazo por la cirugía, mis piernas siguen enfriándose. No sé si ese es el Parkinson o qué, pero ese es el problema. Cuando me hicieron la cirugía me cortaron los nervios. Hasta ese momento nunca había oído hablar de dolor en los nervios", narró el cantante británico que lanzará un nuevo álbum este viernes.

