Para celebrar el 25 aniversario de “Wannabe”, las Spice Girls lanzarán un tema inédito

Ginger, Sporty, Baby, Scary, y Posh están de regreso. Para conmemorar el 25 aniversario del lanzamiento de su primer y máximo hit, “Wannabe”, las Spice Girls editarán un nuevo single. La canción titulada “Feed Your Love” estará incluida en el EP Wannabe25, que contendrá también una versión original y un remix del mencionado éxito.

Según informó la prensa británica, “Feed Your Love” es en realidad un demo de una balada compuesta por los autores de “Wannabe”, Richard ‘Biff’ Stannard y Matt Rowe, que no llegó a ser editada. Se trata de una canción lenta, pero “demasiado picante” para las audiencias de fines de los ’90, o al menos así lo deliberaron entonces los directivos de Virgin Records.

El regreso del quinteto original

Las Spice Girls: Sporty, Ginger, Posh, Scary y Baby, en sus años de gloria Archivo

El primer lanzamiento del grupo desde 2007 contará además con la participación de Victoria Beckham, alias “Posh Spice”, quien no formó parte de la última gira en 2019, y de quien se presume que no está interesada en sumarse a futuros proyectos. Sin embargo, la semana pasada, la diseñadora de moda le envió un guiño a sus compañeras de la icónica girl band británica, Geri Halliwell (Ginger), Mel C (Sporty), Emma Bunton (Baby) y Mel B (Scary) a través de su cuenta de Instagram. Con el objeto de celebrar el mes del orgullo LGBT, cada una de las integrantes del quinteto vistió una remera con la leyenda “Proud and Wannabe your lover” (orgulloso/a y quiero ser tu amante), que Beckham compiló en un video en que suena de fondo “Wannabe”, al que hace referencia la inscripción, arrobando a sus excolegas.

Cabe recordar que la formación original de Spice Girls se reunió por última vez en 2012, ocasión en que compartieron escenario durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres. En esa oportunidad, el quinteto tuvo una entrada triunfal al escenario, en que cada una desembarcó de su propio taxi londinense y rápidamente comenzó a cantar una versión abreviada de “Wannabe”, a la que siguió “Spice Up Your Life”.

La edición limitada de Wannabe25 EP estará disponible a partir del 9 de julio y se podrá comprar físicamente el 23 de ese mes. En paralelo, la banda también está promocionando la campaña #IAmASpiceGirl e invitando a sus fans a compartir historias personales sobre su vínculo con el grupo, que serán publicadas en el sitio oficial y las redes sociales de Spice Girls.

LA NACION