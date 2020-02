Playlist: Taylor Swift, Gorillaz, Noel Gallagher, Lady Gaga y más

Revisá la selección del staff de RS con los lanzamientos más importantes de la semana

Taylor Swift - The Man

Suena como: pop feminista

Ideal para: mostrárselo a tu jefe

Escuchen a Taylor Swift golpeando duro contra el patriarcado. "Estoy tan harta de correr lo más rápido que puedo, preguntándome si llegaría más rápido si fuera un hombre", canta en medio de este descargo pop de cuatro minutos de moldura genérica, incluido en Lover, su último disco editado el año pasado. En el video, dirigido por ella misma, Swift aparece caracterizada como un hombre, actuando como un completo imbécil y encarnando los peores clichés del machismo: presumiendo mujeres con amigos, abriendo las piernas en el subte o enredándose en una disputa deportiva sin sentido.

Gorillaz - Désolé

Suena como: world music

Ideal para: unas vacaciones lejanas

Siguiendo con Song Machine, su serie animada en la que comparte sesiones en estudio con diferentes músicos invitados -la primera entrega había sido "Momentary Bliss" junto a Slowthai y Slaves-, Gorillaz ahora lanza "Désolé", canción compartida junto a la cantante africana Fatoumata Diawara. Excediendo los límites de su Kong Studios, Damon Albarn se pone la gorra de capitán para viajar en lancha entre la realidad y la fantasía junto a Diawara y sus criaturas animadas sobre un track de rock sintético y atmósfera exótica.

Lady Gaga - Stupid Love

Suena como: tecno pacifista

Ideal para: una clase de baile

"Todo lo que siempre quise fue amor", canta Lady Gaga en su nuevo simple, una bomba tecno-pop lista para la pista de baile. Se trata del primer lanzamiento de la cantante desde su irrupción como actriz en A Star is Born, la película co-protagonizada junto a Bradley Cooper, y de la edición de "Shadow", su canción original premiada como un Oscar. En el video de "Stupid love", adelanto de su próximo disco todavía sin fecha de salida anunciada, Gaga lucha contra facciones en guerra para establecer un orden mundial más compasivo, con final esperanzador.

Residente - "René"

Suena como: una biografía

Ideal para: una noche de nostalgia

"Una noche me sentía muy muy mal, no quería salir a tocar, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mami, me sentía mal y no sabía porqué. Quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Al otro día comencé a escribir este tema", contó Residente desde su cuenta de Instagram. "René", su nuevo simple, es un lapso confesional, quizás el más revelador y profundo de su carrera, en donde rapea desanimado, casi susurrando, para repasar varios puntos bajos de su vida, como un flashback melancólico y emotivo.

Noel Gallagher's High Flying Birds - Come On Outside

Suena como: un auténtico Gallagher

Ideal para: musicalizar una revuelta ciudadana

Por ahora, esto es lo más cerca que estaremos de una reunión de Oasis. "Come On Outside", el tercer sencillo de Blue Moon Rising, el próximo EP de Noel Gallagher, nació durante las sesiones del último álbum de Oasis, Dig Out Your Soul, antes de su separación en 2009. "Si las voces en tu cabeza se vuelven tan fuertes / Y tus problemas son del tamaño de una vaca / Cuando el mundo y su esposa te depriman / Ven afuera", canta Noel, sobre tachos de batería reverberantes y guitarras lavadas. "¡Estaba hurgando en el respaldo del sofá y encontré a esta mierda!", contó Noel en un comunicado sobre la canción. "¿Tal vez la última gran canción de Oasis? Tal vez no."

Bersuit Vergarabat - Sr. Cobranza

Suena como: un deja vú

Ideal para: chequeear la elipsis circular de la historia

Bersuit Vergarabat sigue con los festejos por sus 30 años de historia. Después de la edición de De la cabeza 2 Parte 1, la regrabación de su disco más popular que contó con figuras invitadas como Andrés Calamaro y Lula Bertoldi, el próximo 6 de marzo saldrá la segunda parte. Su primer adelanto es "Sr. Cobranza", el clásico compuesto por Las Manos de Filippi, aunque popularizado por el grupo, por entonces liderado por Gustavo Cordera. Esta nueva versión, que en su video condensa imágenes de levantamientos sociales de todo el continente, cuenta con participación de Dr. Shenka en voz, cantante del grupo mexicano Panteón Rococó.