¿Por qué Luciano Pereyra no estará en el festival de Cosquín?

13 de enero de 2020 • 13:24

Luciano Pereyra cerró la tercera noche del Festival de Doma y Folclore de Jesús María, realizado en la ciudad cordobesa del mismo nombre y afirmó que este año no tocará en el Festival de Cosquín . Más de 15 mil personas bailaron y cantaron las canciones del artista de Luján que tocó en el escenario Martín Fierro del Anfiteatro José Hernández.

En una conferencia de prensa, Pereyra contó que no iba a formar parte de la grilla del festival de folclore más importante del país. "No siempre tenemos que estar en los mismos lugares, hay un montón de otros festivales donde vamos a estar pero que el año pasado no estuvimos", afirmó el cantante. Además aprovechó para agradecerle a toda la gente que lo fue a ver a Jesús María y que "acompaña" a la cultura del país: " Soy consciente que no estamos pasando por una buena situación económica y lo que más quiero es que se solucione y que tengamos un buen comienzo de 2020, donde haya muchos más festivales y si no estamos en uno es porque estamos en otro y sigamos defendiendo y difundiendo la cultura a través de estas fiestas populares que hacen a esta Argentina". Además, agradeció varias veces a la TV Pública, que emite el festival.

El recital duró 80 minutos y en ellos el cantautor interpretó algunos de sus principales éxitos, como "Casarme contigo", "Eres mi vida", "Es mi culpa" y "Porque aún te amo". El festival seguirá hasta el 19 y se espera que toquen clásicos de la música popular como Los Tekis, Los Nocheros, Raly Barrionuevo, El Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Soledad Pastorutti y Los Palmeras, entre otros. También se espera que toque el trapero cordobés Paulo Londra, quien está envuelto en polémicas que incluyen una acusación de una mujer que afirma que él la instó a poner fin a su embarazo, fruto de una relación casual con el músico y los aparentemente extraños pedidos para el camarín.

Jesús María ya había estado envuelto en problemas luego de que su organizador, Nicolás Tottis, hubiera pedido licencia por una denuncia de abuso sexual. El caso había pasado en 2018 cuando la mujer que hizo la denuncia tenía 18 años. Desde ese momento no hubo mayores avances en la causa.