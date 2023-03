Quién es Yvonne, la cantante argentina que el Indio Solari elogió por su versión en francés de un clásico de Los Redondos

escuchar

Todo surgió con la idea de hacer uno de los grandes clásicos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en francés. Uno salido de su disco La mosca y la sopa, de 1991. Y luego de meses de búsqueda infructuosa, finalmente Yvonne, la cantante argentina de voz sensual y aterciopelada, obtuvo la autorización del Indio Solari y de Skay Beilinson para versionar “Un poco de amor francés”, el emblemático tema de Los Redondos. Eso sí, lo llamó “Un peu d’amour Français”.

Pero la historia no termina ahí. En medio de una entrevista realizada en España por el Mariskal Romero, el Indio Solari fue consultado sobre lo nuevo del rock argentino y si lo había sorprendido algo de lo que últimamente había escuchado. “En general los grupos que más me sorprendieron están integrados por mujeres. Hay una muchachita, Yvonne, que hace la versión de ‘Un poco de amor francés’, muy sensual y muy lenta, que es también muy linda versión. Es una linda muchachita, canta con mucha sensualidad y más lento. Es un arreglo muy lindo que han hecho de esa canción”, respondió Solari.

El video del tema se subió a YouTube el 17 de noviembre pasado, luego de que la cantante y su equipo recibieran la autorización para hacerlo. Enseguida comenzó a circular por todos lados y a tener una buena recepción en distintos círculos. Ahora bien: ¿cómo surgió la idea de hacer ese gran hit de La mosca y la sopa en francés?

“Bueno, en realidad quería que el francés dejara de ser una barrera en el público de Buenos Aires, que agregara un sonido diferente, pero a su vez que pudiera entenderse lo que cantara. Entonces, junto a los productores Diego Mema y Santiago Celli, dijimos: ‘busquemos algún himno nuestro, que no haga falta que esté en castellano para que la gente lo entienda’”, cuenta Yvonne, que además de cantante es egresada del Liceo Francés porteño y abogada.

“Nosotros empezamos esto casi como un experimento cultural, a ver qué pasaba con los idiomas y las composiciones, si podíamos hacer algo que nosotros consideramos genial de nuestra cultura y que tuviera otro camino. Como tirar la piedra un poco más adelante, en otro tiempo, con otra textura, con otra voz y ver qué pasaba a su vez con un público francófono, cómo reaccionaba con aquellas composiciones que nosotros consideramos icónicas y geniales”.

Yvonne contó con la aprobación del Indio Solari y de Skay para editar su versión de "Un poco de amor francés" Mariana Roveda - LA NACION

La interpretación de Yvonne se trata de la segunda entrega de una tríada de versiones de rock rioplatense en francés. La primera fue “Cha-cha, muchacha”, de Rubén Rada, seguida por el mencionado hit de Los Redondos, con arreglos del ex Salvapantallas Celli y Mema en la guitarra. ¿La tercera? Una versión de “Sin documentos”, de Los Rodríguez, que saldrá el próximo 23 de marzo.

Yvonne tiene 26 años y cuenta que su admiración por el Indio y Los Redondos la heredó de sus padres. También asegura que fue un camino “escabroso” llegar hasta el Indio para conseguir su autorización. “Uh, fue tremendo, porque por un lado nos resultó muy fácil fantasear y luego armar musicalmente una versión de ‘Un poco de amor francés’. Fue súper fluido y la tuvimos muy rápido. Entonces, una vez que lo conseguimos, dijimos: ‘bueno, no podemos salir con esto sin el okey de los autores’. Como Skay es una figura un poco más accesible y tenemos gente en común, no nos fue difícil mostrarle la versión final, pero llegar al Indio nos llevó mucho tiempo. Pasaron meses hasta que después de escribir a una editorial que tienen nos contestó Virgina Solari [su pareja]. Ella nos respondió, nos dijo que se lo había hecho escuchar a El Indio, que le había parecido interesante, y que si Skay estaba de acuerdo, por él todo bien... Lloré un montón. Y lo mismo con la mención de él hace unos días en la radio, que para mí fue todo un acontecimiento. Me enteré por comentarios que me hacían en YouTube y me quedé helada. Fue tremendo, tremendo, tremendo. ¡La generosidad de él! Todo muy emocionante. Un honor”, destaca.

Hija de padres abogados, la infancia de Yvonne transcurrió mayormente en el centro porteño, donde vivía con su familia a metros de la calle Corrientes, cerca del Obelisco. Una vez egresada del Liceo Francés, obtuvo el título de Licenciada en Derecho de la Sorbonne de París y, por medio de un intercambio, a los 20 años viajó a Tokio, Japón, para explorar aquella cultura.

“En ese momento no tenía ganas de seguir en Occidente, sino de salir de nuestra lógica, conocer cosas de las que nunca me habían hablado, y como no había nada en mi educación o en mis experiencias que me acercara a Oriente, tenía ganas de probar eso. La verdad, no tenía idea dónde estaba yendo. Estuve un año allá y creo que lo que más me impresionó fue el respeto que ves en todos lados. En todos los gestos, en todos los silencios, en todos los movimientos, hay muchísimo cariño y muchísimo respeto en todo lo que hacen. Te tratan como un ser humano merece ser tratado”, recuerda la inquieta cantante, que también vivió seis meses en Bombay, India, donde fue a trabajar una temporada contratada como modelo por una agencia. Inquieta, luego de pasar la pandemia en Buenos Aires volvió a viajar, esta vea a Europa.

“Me hace bien irme de Buenos Aires y volver; me gusta. Prefiero no estar quieta. Estuve en París, luego en Madrid y después en Barcelona”, repasa su estadía en el Viejo Continente. Respecto de su vocación por la música, cuenta que alrededor de los 12 años, un amigo de su padre la escuchó cantar mientras intentaba dormir a su hijo, y sorprendido por su voz, les sugirió a sus padres que tal vez fuera una buena idea probar con unas clases de canto. “Me lo propusieron y yo dije: ¿por qué no?”, cuenta Yvonne.

Entrevista con la cantante Yvonne Mariana Roveda - LA NACION

Desde entonces comenzó a formarse en técnica vocal y jazz junto a Barbie Martínez, Ángel Sucheras y Marion Moss. Inició su carrera como intérprete. Primero grabó una serie de canciones brasileñas traducidas al francés, y dio sus primeros pasos como compositora en ese idioma, con esa suerte de pop suave que tan bien se lleva con su voz. También grabó jingles publicitarios, música para cortometrajes y películas.

Durante su viaje a Europa, compuso un disco de “pop post-punk en español”, según ella misma lo define. Paradójicamente, nunca había cantado en su idioma. Lo bautizó Pupipop (pop cachorrito) y se trata de una serie de composiciones propias que planea presentar este año. “No tiene nada que ver con lo que venía cantando, pero me divierte. Me parece aburrido hacer siempre lo mismo”, concluye la cantante que obtuvo la autorización del Indio Solari y de Skay Beilinson para versionar “Un poco de amor francés”, el emblemático tema de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, pero como “Un peu d’amour Français”.