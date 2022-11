Ranking semanal: cómo funcionan los charts de música que permitieron el histórico récord de Taylor Swift

escuchar

Entre tantas cosas que pasan en el mundo, habría que declarar una “semana Taylor Swift”, para recordar el hito que la consagró en el top diez de los temas más escuchados. Con la publicación muy reciente de su último disco, Midnights, la cantante de Pensilvania alteró la nómina de charts que desde meses atrás venía manifestando pocos cambios.

Siempre que en un ranking aparecen lanzamientos que tienen destinos de hits puede haber algunas modificaciones en los diez primeros puestos. Pero lo que ocurrió con el más reciente álbum de Swift fue diferente. La primera señal es que la escucha completa del álbum –de trece canciones– hizo colapsar ese link de Spotify. Y luego, sus canciones comenzaron a trepar no solo a los lugares de privilegio de esta plataforma, también en el Hot 100 de Billboard, que utiliza otros vectores para determinar la popularidad de cada single.

El más destacado chart de los Estados Unidos ofrece estadísticas de venta de singles desde hace más de medio siglo. Actualmente su ranking no se construye a partir de la venta “física” de música, ya que es cada vez más irrisoria en la cuenta general. Se establece mediante varios vectores, con el cruce de los datos de ventas digitales, streaming y radio. Lo más curioso del caso Swift es que la escucha de sus fans no responde a los hábitos actuales de consumo, centrado en canciones sueltas, sino a la vieja costumbre de reproducir un álbum completo, o casi completo. De ahí que diez de las trece canciones del álbum fueran a parar a los diez primeros puestos del Hot 100 de Billboard y nueve de ellas al Top 10 Global de Spotify. En esa decena solo se pudo colar ``Unholy’', tema que Sam Smith grabó con Kim Petras y que pertenece al último álbum del cantante inglés. En realidad, más que colarse, resistió, porque venía en los primeros puestos de ese chart y con la llegada de Taylor cayó al sexto lugar.

El resto de los temas de la edición estándar de Midnights (porque también lanzó una deluxe, con siete temas más) se encuentran entre el puesto 11 y el 15 de Hot 100 de Billboard.

En YouTube, el video del tema hasta ahora más exitoso, “Anti-Hero” alcanzó las 47 millones de reproducciones; y “Bejeweled”, 24 millones desde su estreno, el 24 de octubre.

Por otro lado, el aluvión de escuchas de las canciones de Taylor Swift parece estar concentrado especialmente en el mercado estadounidense. En cambio, en los charts de algunos países latinoamericanos ninguna de sus canciones llegaron a figurar en un top 10. Estos son algunos de los temas más escuchados vía Spotify en varios países de América Latina y España, durante la última semana.

Global

1.- ``Anti-Hero’' - Taylor Swift

2.- ``Lavender Haze’' - Taylor Swift

3.- ``Snow On The Beach’' - Taylor Swift, Lana Del Rey

4.- ``Midnight Rain’' - Taylor Swift

5.- ``Maroon’' - Taylor Swift

6.- ``Youre On Your Own, Kid’' - Taylor Swift

7.- ``Unholy’' - Sam Smith, Kim Petras

8.- ``Karma’' - Taylor Swift

9.- ``Vigilante Shit’' - Taylor Swift

10.- ``Question?’’ - Taylor Swift

Argentina

1.- ``La bachata’' - Manuel Turizo

2.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

3.- ``Tu turrito’' - Rei, Callejero Fino

4.- ``Automático’' - Maria Becerra

5.- ``Despechá'’ - Rosalía

6.- ``Perfecta’' - Rusherking, Dread Mar I

7.- ``Butakera’' - La Joaqui, Alan Gomez, El Noba

8.- ``Callejero Fino Mission 10′' - Alan Gómez, Callejero Fino

9.- ``Fernet’' - Rei, Quevedo

10.- ``Vista al mar’' - Quevedo

Chile

1.- ``Na Na Na (remix)’’ - Pailita, Noriel, El Jordan 23, Pablo Chill-E

2.- ``La bachata’' - Manuel Turizo

3.- ``Marisola’' - Stars Music Chile, Cris Mj, Standly

4.- ``Baby Otaku’' - Pablo Pesadilla, Polimá Westcoast, Nickoog Clk, Fran C

5.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

6.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

7.- ``Efecto’' - Bad Bunny

8.- ``Vista al mar’' - Quevedo

9.- ``Monotonía’' - Shakira, Ozuna

10.- ``Hey Mor’' - Ozuna, Feid

Colombia

1.- ``Hey Mor’' - Ozuna, Feid

2.- ``Feliz Cumpleaños Ferxxo’' - Feid

3.- ``La bachata’' - Manuel Turizo

4.- ``Normal’' - Feid

5.- ``Prohibidox’' - Feid

6.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

7.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

8.- ``Efecto’' - Bad Bunny

9.- ``Ferxxo 100′' - Feid

10.- ``Monotonía’' - Shakira, Ozuna

España

1.- ``La bachata’' - Manuel Turizo

2.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

3.- ``Vista al mar’' - Quevedo

4.- ``Monotonía’' - Shakira, Ozuna

5.- ``Hey Mor’' - Ozuna, Feid

6.- ``Despechá'’ - Rosalía

7.- ``Punto 40′' - Rauw Alejandro, Baby Rasta

8.- ``Sin señal’' - Quevedo, Ovy On The Drums

9.- ``Besos Moja2′' - Wisin & Yandel, Rosalía

10.- ``La inocente’' - Mora, Feid

México

1.- ``No se va - en vivo’' - Grupo Frontera

2.- ``La bachata’' - Manuel Turizo

3.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

4.- ``Efecto’' - Bad Bunny

5.- ``Monotonía’' - Shakira, Ozuna

6.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

7.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

8.- ``Siempre pendientes’' - Peso Pluma, Luis R Conriquez

9.- ``Neverita’' - Bad Bunny

10.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny con Bomba Estéreo

LA NACION