Ranking semanal: Sam Smith volvió para hacer ruido, antes del lanzamiento de su nuevo álbum

Siete días le alcanzaron al tema “Unholy” para entrar en el top ten global de Spotify y llegar a su cima. Mas de 50 millones de reproducciones tuvo en apenas una semana. De ese modo, no solo desbancó a las canciones que desde hace meses vienen liderando el chart: lo que también logró es desperezar a una cartelera de éxitos que no provoca mayores novedades. La literalidad de “Unholy” probablemente justifique su éxito. Y el artífice que está detrás de todo esto es Sam Smith.

El estreno oficial de la canción fue el 22 de septiembre pasado. Una semana después comenzó a circular por todo el mundo y a crecer en reproducciones de manera exponencial gracias al lanzamiento de su videoclip, que no hacía otra cosa que legitimar las palabras escritas por Sam Smith en estrofas y estribillo. “Mami no sabe que papi se está calentando”, suena de manera coral la primera frase de la canción del músico inglés. Y el clip es la invitación a una doble vida que transcurre en un cabaret clandestino, con rojos profundos, androginia y burlesque, al estilo de un Moulin Rouge pero del bajofondo.

En esta empresa Smith no está solo, lo acompaña la cantante alemana Kim Petras, que también tiene su parte en el relato del video cuando baja desde las alturas en rol de vedette. Nada de lo que se escucha y de lo que se ve termina siendo original, pero lleva muy bien impreso el sello de Smith, que transita por la gran autopista de la industria de la música, aunque a veces da pasos al costado para marcar la diferencia con su originalidad y su temperamento.

“Unholy” es uno de los adelantos de su cuarto álbum de estudio, el sucesor de Love Goes, que lanzó en 2020. Sin duda, genera una buena expectativa de cara a lo que será la nueva producción del inquieto artista británico. Su partenaire Petras se hizo conocida por ser una de las personas más jóvenes del mundo en someterse a una operación para cambiar su sexo. Su carrera comenzó a los 19 años, cuando lanzó su primer EP llamado One Piece of Tape, en 2011.

Detrás de “Unholy” aparece el remix de “I’m Good (blue)”, del productor David Ghetta, con la participación de Bebe Rexha. La letra no dice demasiado, pero su melodía sigue siendo un éxito: “I‘m good yeah I’m feeling alright, Baby imma have the best f*cking night of my life, And wherever it takes me I’m down for the ride, Baby don’t you know I’m good yeah I’m feeling alright”.

Mientras tanto, en la Argentina la que llega al top del chart semanal de Spotify y es Rosalía, con uno de sus últimos singles que lanzó por fuera de su último álbum de estudio, “Despechá”. Estas son las canciones más escuchadas en esta plataforma, en varios países de América Latina y España.

Argentina

1.- ``Despechá'’ - Rosalía

2.- ``El último beso’' - Tiago PZK, Tini

3.- ``La bachata’' - Manuel Turizo

4.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

5.- ``Nobody Like Yo’' - Nicki Nicole

6.- ``Traductor’' - Tiago PZK, Myke Towers

7.- ``Bailé con mi ex’' - Becky G

8.- ``TV’' - Sebastián Yatra

9.- ``Te felicito’' - Shakira, Rauw Alejandro

10.- ``Late Night Talking’' - Harry Styles

Chile

1.- ``La bachata’' - Manuel Turizo

2.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

3.- ``Marisola’' - Cris Mj, Standly

4.- ``Despechá'’ - Rosalía

5.- ``La terapia’' - Young Cister

6.- ``As It Was’' - Harry Styles

7.- ``Traductor’' - Tiago PZK, Myke Towers

8.- ``Panamera’' - Standly

9.- ``Ultra solo’' - Polimá Westcoast, Pailita, Feid, Pailita, Paloma Mami

10.- ``About Damn Time’' - Lizzo

Colombia

1.- ``La bachata’' - Manuel Turizo

2.- ``Feliz cumpleaños Ferxxo’' - Feid

3.- ``Gatúbela’' - Karol G, Maldy

4.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

5.- ``Despechá'’ - Rosalía

6.- ``Sunroof’' - Nicky Youre, dazy

7.- ``Ferxxo 100′' - Feid

8.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

9.- ``Bad decisions’'- Benny Blanco, Snoop Dogg, BTS

10.- ``As It Was’' - Harry Styles

España

1.- ``Mariposas’' - Aitana, Sangiovanni

2.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

3.- ``Despechá'’ - Rosalía

4.- ``Don’t You Worry’' - Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta

5.- ``Las 12′' - Ana Mena, Belinda

6.- ``I Ain’t Worried’' - OneRepublic

7.- ``Envolver’' - Anitta

8.- ``Dile a los demás’' - Dani Fernández

9.- ``Hold Me Closer’' - Britney Spears, Elton John

10.- ``As It Was’' - Harry Styles

México

1.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- ``I’m good (Blue)’’ - Bebe Rexha, David Guetta

3.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

4.- ``Despechá'’ - Rosalía

5.- ``La bachata’' - Manuel Turizo

6.- ``Ojos marrones’' - Lasso, Sebastián Yatra

7.- ``I Ain’t Worried’' - OneRepublic

8.- ``TV’' - Sebastián Yatra

9.- ``Efecto’' - Bad Bunny

10.- ``Late Night Talking’' - Harry Styles

