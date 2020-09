Saccone, Mockert y Barbarossa, tres actrices que cantan y no por un sueño

Iride Mockert, figura de La fiera, Turba y El avaro, se presentará el domingo 20 Fuente: LA NACION

Después de la adaptación teatral de Historias de Diván, junto a Gabriel Rolón y Charly Nieto, y tras haber creado junto a Hernán Casciari Una obra en construcción, el licenciado en Psicología Edgardo Kawior sintió el deseo de cruzar música y palabras para "inventar algo nuevo".

Así, en junio de 2018 estrenaba Pretextos para piano y voz, un ciclo de tertulias donde reúne textos y canciones que, en esta flamante edición, se enlazan en la voz de actrices que cantan. Las funciones se llevarán adelante en vivo vía streaming desde el mismo escenario del teatro El Picadero. Un pretexto para juntarse y recuperar un poco de ese espíritu del café concert, desde mañana y por tres domingos consecutivos, a las 21.

"Contacté al pianista Pablo Citarella y al escritor Matías de Rioja para comenzar este viaje en esa hora aciaga, cuando el día da paso a la noche y se armaban estas tertulias alrededor del piano. Cuando comenzaron los streaming en El Picadero me comuniqué con Sebastián Blutrach, para ver cómo estaba organizada la cosa, y me dijo ¿Por qué no probamos un ciclo?", recuerda Kawior, creador de este espectáculo que debutó en 2018, por donde ya han pasado numerosas figuras de la literatura, la actuación y la música como Javier Lombardo, Reynaldo Sietecase, Pedro Saborido, Daniel Guebel, Graciela Borges, Hernán Casciari, y tantísimos músicos, cantantes y escritores.

Georgina Barbarossa vuelve a cantar Fuente: LA NACION

Así, después de contactar al pianista Pablo Citarella, finalmente convocaron a las actrices Viviana Saccone, Georgina Barbarossa y Iride Mockert para completar el elenco de esta nueva edición bajo el subtítulo Actrices que cantan.

"Algo que me parece interesante de este nuevo ciclo es el tema del deseo, la elección de cada una de ellas sobre aquello que querían hacer arriba del escenario. Me parece que, a diferencia de otros tiempos, en esto de reinventarse también aparece la posibilidad de que los artistas vayan encontrando una manera de contar lo que quieren contar. Las canciones y los textos se van enlazando de acuerdo al deseo de quienes son parte del show, por cuestiones afectivas, por ganas de trazar un recorrido singular. Cada una de estas tres actrices han trabajado junto a Pablo en la construcción del espectáculo que querían hacer", explica Kawior.

Junto al piano de Citarella, cada una de las intérpretes tendrá invitados en el escenario del Picadero. Iride Mockert estará acompañada por Dani Bugallo en batería, percusión y coros; Viviana Saccone cantará junto a Martín Abascal y Valentina Macri, y Georgina Barbarossa con Lucía Barbarossa.

"Augusto Fernándes, uno de mis maestros, solía decir que un director es inteligente cuando puede renunciar a lo que imaginó. Como productor y creador de pretextos, en este ciclo Actrices que cantan, renuncié a lo que podría imaginar y me estoy dejando sorprender por lo que Pablo Citarella y cada una de las actrices va encontrando en los ensayos", concluye Kawior.

Viviana Saccone se atreve a cantar Fuente: LA NACION

PARA AGENDAR

Pretextos en el Picadero. Actrices que cantan. Domingos, a las 21 horas. Dirección Musical: Pablo Citarella. Idea y Producción: Edgardo Kawior. Domingo 20: Iride Mockert; el 27 de septiembre, Viviana Saccone; y el 4 de octubre, Georgina Barbarossa. Entradas por Plateanet: 500 pesos (Club La Nación 30%).

El director Edgardo Kawior Fuente: LA NACION

