Según Spotify, la preferencia por la "música latina" se impuso en la última década

Ozuna fue el artista más escuchado en la Argentina en la última década, a través de Spotify

Así como la comunidad hispanohablante tuvo un crecimiento exponencial en los Estados Unidos en las últimas décadas, la música denominada " latina" también se impuso en todo el continente. Incluso en nuestro país, donde había, desde el advenimiento de Los Beatles en adelante, mayor predisposición para el consumo de música en inglés. Pero las costumbres cambian.

Sin bien no representa la única batea virtual, Spotify es una de las plataformas digitales de música con más escuchas desde que apareció en el mercado, hace casi 11 años. De sus últimas estadísticas se desprende que Drake fue el artista más escuchado a nivel global en la última década y que en la Argentina el que más reproducciones de canciones obtuvo fue Ozuna.

Seguramente, mucha gente en nuestro país no tiene idea de quién es Ozuna. Sí sabrán, en cambio, quién es Shakira, que aparece en la estadística como la cantante más escuchada en la última década. El caso de Ozuna responde a una cuestión etaria y de consumo masivo en poco tiempo. Así como hace cuatro décadas un artista de moda podía obtener un Disco de Oro por sus ventas al poco tiempo de lanzar un nuevo álbum al mercado pero recién llegaba al Doble Platino pasados algunos años, el consumo actual es absolutamente diferente. Lo que se cuentan no son discos sino reproducción de canciones por lo tanto los números son siempre mayores y se acumulan hasta llegar a niveles impensados en rangos de tiempo muy cortos. Apenas unos meses.

Shakira, un símbolo del pop latino

De hecho, el caso de Ozuna tienen la particularidad que, estadísticamente, es el artista más escuchado de la última década aunque su carrera profesional (desde que fue fichado por un sello y su música comenzara a viralizarse en redes) comenzó hace apenas cinco años. Es decir, sus canciones fueron escuchadas más veces que las de aquellos que llevan el doble de tiempo de lo que el portorriqueño lleva en la música. O, incluso, más.

Y no sólo se trata de los artistas que se ubican en los primeros puestos. Al menos el top ten de varios rubros está copado por "hispanocantantes". Por supuesto que los últimos años fueron decisivos para inclinar la balanza hacia figuras que crecieron a nivel continental de un año para el siguiente. El tema más escuchado de la década en nuestro país fue "Me rehúso", del venezolano Danny Ocean.

Daniel Alejandro Morales Reyes (Danny Ocean) tiene 27 años, la misma edad de Ozuna. "Me rehúso", su gran hito, fue implantado en YouTube recién en 2016. Luego pasó a otras plataformas. Bastaron tres años para que se convierta en uno de los más escuchados en Spotify. Y, sin duda, el que se quedó con el primer puesto en la Argentina.

Las voces hispanohablantes también son, en los últimos años, una gran tentación para el mercado anglo. Por eso ya no es tan llamativo (o no lo es, al menos, desde que Justin Bieber se asociara al éxito de "Despacito", de Luis Fonsi), que el cordobés Paulo Londra fuera convocado para grabar un tema con Ed Sheeran. Tampoco es llamativo, en una década tan retro, que Black Eyed Peas se asociaran a J. Balvin para traer de las entrañas de la década del noventa un hit como "Rhythm of the Night", de la banda italiana tecno dance Corona. En YouTube, la sociedad estratégica de los Black Eyed con Balvin dio a la fecha más de 273 millones de vistas.