La banda mexicana que pide bajar todas sus canciones de Spotify por “patrocinar al ICE”: la respuesta de la plataforma

Una popular banda mexicana Café Tacvba se posicionó en contra de Spotify y pidió a sus exdisqueras retirar todas las canciones de la agrupación de la plataforma. Acusó que las regalías obtenidas por su música no serían usadas en apoyo al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ni a patrocinar guerras, por lo que la plataforma respondió con un fuerte comunicado.

Café Tacvba pide retirar su música de Spotify porque “apoyan al ICE”

Rubén Albarrán, músico y compositor mexicano e integrante de la agrupación Café Tacvba compartió en su cuenta de Instagram que entregó una carta a Warner Music Mexico (WMM) y Universal Music Mexico (UMM) para solicitar que se retire el catálogo de la banda de la plataforma Spotify.

Café Tacvba pide eliminar su música de Spotify

“Las razones ya las conocen, las inversiones en armamento, la publicidad del ICE, la utilización de un royalty pool (fondo común de regalías) totalmente injusto...” precisó el vocalista.

Además de acusar que las regalías que recibe Café Tacvba son una “miseria”, Albarrán también se manifestó en contra de la utilización de la inteligencia artificial.

“La música debe tener significado, apoyar a los pueblos y darles fuerza, no queremos que nuestras regalías, el dinero que nos quitan, sea utilizado para patrocinar guerras y acciones reprobables”, sentenció el famoso.

Rubén Albarán, vocalista de Café Tacvba, pide retirar su música de Spotify (Facebook/Café Tacvba Oficial)

La banda aclaró que las disqueras WMM y UMM tienen por contrato el derecho de explotación de su catálogo, por lo que esperan pronta respuesta a su petición.

Café Tacvba también solicitó a todos sus seguidores no escuchar su música en Spotify e incluso invitó a boicotear a la plataforma.

La respuesta de Spotify a Café Tacvba

La plataforma de música respondió a los rockeros y aseguró que, aunque respeta el legado de la agrupación, lo dicho por su vocalista no es verdad, y explicó todos los puntos mencionados en el video de Albarrán, de acuerdo con Billboard.

En primer lugar, negó que exista un financiamiento de guerras, y explicó que Helsing, la empresa relacionada con el suministro de tecnología en defensa de Ucrania, de la que Daniel Ek, CEO de Spotify, es inversionista, es independiente al servicio de streaming.

Spotify respondió a Café Tacvba y aseguró que no financia la guerra, ni existen actualmente anuncios del ICE (ARCHIVO-Foto AP/Patrick Semansky,archivo) Patrick Semansky - AP

También detalló que actualmente no hay anuncios de ICE en la plataforma, y que la publicidad que existió formaba parte de una campaña de reclutamiento del gobierno de Estados Unidos que se difundió por diversos canales.

Respecto a la utilización de inteligencia artificial, la empresa dijo que sus políticas sobre IA buscan proteger a los artistas humanos.

Finalmente, revelaron que dan el 70% de regalías a los titulares de los derechos de las canciones y aseguraron que son la plataforma que más paga a los músicos, y ofrecieron a Café Tacvba continuar con su “alianza comercial”.

Café Tacvba y otras bandas que piden boicot a Spotify

La agrupación de rockeros mexicanos con una larga trayectoria en la industria cuenta con más de 7 millones de oyentes mensuales, de acuerdo con Spotify.

La agrupación Café Tacvba tiene más de 7 millones de oyentes mensuales en Spotify (Facebook/Café Tacvba Oficial)

Algunas de sus canciones más escuchadas son “Eres”, “Como te extraño mi amor”, “Quiero ver”, “La ingrata” y “Las Flores”, entre otros éxitos.

El posicionamiento de la banda formada a principios de la década de los 90 en Ciudad Satélite, México, no es único, ya que otras agrupaciones de diferentes orígenes han solicitado a sus fanáticos no consumir su música a través de la plataforma mencionada.

Entre los artistas que se retiraron o invitaron a boicotear a Spotify se encuentra la agrupación inglesa Massive Attack, Björk, Lorde, Deerhoof, King Gizzard & the Lizard Wizard y Godspeed You! Black Emperor, de acuerdo con El Financiero.