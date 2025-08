Stevie Nicks suspende su gira por una emergencia médica y espera el lanzamiento de un disco legendario

La legendaria cantante Stevie Nicks anunció que deberá hacer una pausa en su gira norteamericana debido a una fractura de hombro. Nicks, de 77 años, explicó a través de sus redes sociales que las fechas de agosto y septiembre de su actual tour serán reprogramadas para darle el tiempo suficiente para recuperarse.

“Stevie espera verlos a todos muy pronto y se disculpa por el inconveniente”, se puede leer en su perfil de Instagram. Nicks, que debía tocar originalmente en nueve conciertos repartidos entre este mes y el próximo con paradas en el estadio Barclays Center de Brooklyn y la arena TD Garden, de Boston.

En una entrevista realizada en 2020 luego de atravesar un difícil periodo de recuperación tras contagiarse de Covid, la cantante aseguró que jamás pensó en el retiro y no lo hará nunca. “Jubilarme me aniquilaría. No se trata solo de cantar sino de la posibilidad de actuar en público y de bailar en los escenarios del mundo. No estoy dispuesta a dejar mi carrera”, explicaba Nicks en aquel entonces. Una determinación que reiteró el año pasado, en una charla con la revista Rolling Stone. “Lo que quise hacer toda mi vida es emocionar a las personas. Me encanta contar mis historias en el escenario. Eso es lo que me hace feliz, y por eso nunca dejaré de hacer giras”, aseguró la cantante.

Aunque en el mediano plazo Nicks deba tomarse un descanso de los recitales que planeaba dar por todo Estados Unidos, lo cierto es que en septiembre volverá, de alguna manera, al centro de la escena, cuando el 19 de ese mes salga a la venta en todos los formatos una reedición del disco Buckingham Nicks, el único álbum que grabaron como dúo ella y Lindsey Buckingham y que no se conseguía desde principios de los años ochenta. El disco había salido originalmente en 1973, antes de que la pareja se uniera a la banda Fleetwood Mac.

Stevie Nicks y Lindsey Buckingham en 2013 durante un show de Fleetwood Mac Chris Pizzello - Invision

El relanzamiento del álbum fue anunciado hace pocas semanas con un comunicado que aclaró que se trata de una versión remasterizada a partir de las grabaciones maestras análogas originales. El álbum también será lanzado en CD y en tiendas digitales por primera vez. El primer corte, “Crying in the Night”, ya está disponible en los streamings musicales.

Buckingham y Nicks, que tenían entre 20 y 25 años durante la creación del disco, llevaban mucho tiempo hablando de la posibilidad de la reedición del material que al momento de su lanzamiento, en 1973, no fue un éxito comercial pero sí logró captar la atención de Mick Fleetwood, quien invitó a Buckingham a unirse a Fleetwood Mac. Buckingham, a su vez, insistió en que Nicks también se uniera. Los dos, entonces pareja, se convirtieron en las caras, voces y compositores centrales del grupo durante las cuatro décadas siguientes.

En 2011, Buckingham le dijo a la revista Uncut que él y Nicks tenían “toda la intención de volver a lanzar ese álbum e incluso posiblemente hacer algo junto con él, pero no puedo dar detalles específicos sobre eso”. En 2013, en el 40 aniversario del disco, Fleetwood Mac lanzó Extended Play, su primer material de estudio nuevo desde Say You Will de 2003. La colección de cuatro temas incluía una canción titulada “Without You”, que originalmente estaba destinada a Buckingham Nicks.

La versión reeditada del álbum presentará la misma imagen de tapa que el original a pesar de que durante décadas Nicks había detallado lo incómoda que la ponía esa fotografía en la que ella y Buckingham aparecen desnudos. “Me sentía como una rata en una trampa”, contó la cantante en 2013 a la revista Mojo. “En realidad soy bastante pudorosa. Así que cuando sugirieron que Lindsey y yo nos fotografiáramos desnudos, no podría haber estado más aterrorizada si me hubieran pedido saltar de un tren en marcha. Lindsey decía: “Oh, vamos, esto es arte. ¡No seas una niña!’. Yo pensaba, “¿Quién sos? ¿No me conocés?”.

Stevie Nicks y Mike Fleetwood EFE

La tumultuosa relación de la pareja forma parte de la leyenda del rock. Se separaron mientras escribían el exitoso álbum de 1977 Rumours y aunque en 1987 Buckingham dejó la banda, regresó luego en 1996. Sin embargo, en la última reunión del grupo para la gira de 2018-2019, el resto de los integrantes lo expulsaron, y como resultado, él los demandó. Buckingham afirmó por entonces que le dijeron cinco días después de que el grupo apareciera en el Radio City Music Hall que la banda haría una gira sin él. Argumentaba que habría ganado al menos 12 millones de dólares por su parte de las ganancias. Más tarde ese año, el músico contó que había llegado a un acuerdo por la demanda fuera de los tribunales.

Antes de que se revelara el misterio detrás de los crípticos mensajes que el dúo publicó en los últimos meses en sus redes sociales, muchos de sus fans se habían ilusionado con la idea de que Nicks y Buckingham estaban insinuando una reunión de Fleetwood Mac, que habría sido la primera desde la muerte de la vocalista, compositora y tecladista Christine McVie, en 2022. Sin embargo, Nicks ya había asegurado a Mojo que sin McVie, “no hay ninguna posibilidad de reunir a Fleetwood Mac”.