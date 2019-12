Eurythmics: Annie Lennox y Dave Stewart se reunieron para la gala benéfica promovida por Sting

A poco más de dos meses de los últimos incendios en el Amazonas que pusieron al mundo en alerta (especialmente por su futuro), la serie de conciertos anuales benéficos que realiza la fundación Rainforest, dedicada al cuidado de las selvas del mundo, no podía tener otro destinatario.

Sting -creador del proyecto hace 30 años junto a su esposa Trudie Styler- junto a Bruce Springsteen, James Taylor, John Mellencamp, Ricky Martin, Eurythmics, Bob Geldof y Shaggy, entre otros, se presentaron anoche en el Beacon Theater de Nueva York para esta gala benéfica que impulsa el excantante de The Police.

Esta edición de los conciertos, la número 17, tuvo como título "We'll Be Together", canción que Sting estrenó en 1987, dos años antes de crear la fundación ecologista. Para esta acción recaudadora de fondos el ticket más barato costó 1000 dólares. Fue una noche muy ochentosa y noventosa, con artistas que se hicieron famosos en aquellos años y con un repertorio que estuvo plagado de grandes éxitos (obviamente de aquellos años), quizás para estar en sintonía con estos tiempos de retromanía.

Siempre con las presentaciones de Robert Downey Jr, Ricky cantó "Living la Vida Loca". Sting eligió su hit "Englishman in New York", que interpretó con su reciente socio musical, Shaggy, y luego "Sledgehammer", de Peter Gabriel. Eurythmics entonó "Would I Lie to You", "Here Comes the Rain Again" y su mayor éxito "Sweet Dreams". Sí, leyeron bien, Eurythmics. Si bien la banda tuvo sus años de gloria en los ochenta, se tomó una década entera de descanso en los noventa, volvió por un lustro en el nuevo siglo y luego hizo un retorno fugaz,en 2014, para un homenaje a The Beatles, Annie Lennox and Dave Stewart mantienen una buena relación, por eso no fue raro verlos juntos en este concierto benéfico.

Springsteen y John Mellencamp interpretaron "Glory Days" y "Pink Houses". James Taylor eligió "Whenever I See Your Smiling Face", "Up On A Roof", y "Secret Of Life". Bob Geldof optó por "I Don't Like Mondays". Para el clásico cierre con todos los artistas participantes reunidos, se eligió el tema de Journey "Don't Stop Believin'.

John Mellencamp y Bruce Springsteen recordaron viejos éxitos de sus repertorios

La fundación Rainforest nació en 1989 a instancias de Jean-Pierre Dutilleux, Sting y Trudie Styler cuando el cacique Raoni de la comunidad Kayapo del Brasil le pidió ayuda al cantante con su reclamo de protección de tierras y su cultura. A partir de ese momento Rainforest International Fountation creó un fondo de ayuda orientado a la protección de selvas en todo el mundo, tanto en lo referido a lo ecológico como a lo humano.