En una entrevista brindada al programa de la cadena ABC, Good Morning America, Taylor Swift anunció que volverá a grabar sus cinco primeros discos porque quiere ser la dueña absoluta de su catálogo musical.

La artista lo confirmó en el marco de un diálogo con Tracy Smith en Nueva York, donde presentó en el Central Park ante sus fans los singles de su disco Lover, que se edita este 23 de agosto. "Es algo que me tiene muy entusiasmada, porque mi contrato dice que puedo empezar a hacerlo a partir de noviembre de 2020, así que voy a hacer los cinco primeros discos de nuevo, porque considero que los artistas deben ser dueños de su música. Es un tema que me interesa mucho", comunicó la cantante de "You Need to Calm Down".

De esta forma, la compositora relanzará el homónimo Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012) y 1989 (2014), mientras que el destino de Reputation (2017) es una incógnita por el momento.

La noticia fue celebrada por sus fanáticos, ya que tiene un background que alcanzó gran notoriedad a comienzos de julio, cuando Swift se enteró de que Scooter Braun, uno de sus "enemigos", pasaba a ser dueño de su catálogo. Big Machine Label Group -exdiscográfica de Taylor- anunciaba entonces que había sido adquirida por Braun, el poderoso manager detrás de Justin Bieber y Ariana Grande, y dueño de la compañía Ithaca Holdings.

La noticia no fue bien recibida por la cantante, quien acusó a Braun de haberle hecho bullying, y de que la movida empresarial no le dio margen de tiempo a ella para comprar su propio catálogo. " Scooter me ha despojado del trabajo de mi vida, que no me dieron la oportunidad de comprar. Esencialmente, mi legado musical está a punto de caer en manos de alguien que intentó desmantelarlo", expresaba. "Tuve que tomar la decisión insoportable de dejar atrás mi pasado. La música que escribí en el piso de mi habitación y los videos que imaginé y pagué con el dinero que ganaba tocando en bares, luego en clubes, luego en estadios", añadía en su descargo publicado en la red social Tumblr.

Finalmente, Swift encontró la manera de que el empresario no lucre (al menos en demasía) con sus discos, ya que la cantante los volverá a grabar -seguramente, con algún plus para incentivar a sus fanáticos a que vuelvan a adquirirlos- a fines del año próximo.

Lover, en cambio, es el primer trabajo discográfico sobre el cual la cantante tiene control absoluto y cuyas canciones se podrán escuchar a partir de mañana.