Tini Stoessel fue la elegida para inaugurar el centro de entretenimientos Movistar Arena, este viernes por la noche

Cindy Damestoy 1 de noviembre de 2019

Tini Stoessel es la artista elegida para inaugurar el centro de entretenimientos Movistar Arena, en el barrio de Villa Crespo. Llegó el gran día, y todos los "tinistas" hicieron desde temprano una interminable fila para verla brillar sobre el escenario.

La cantante, de 22 años, recibió a LA NACION en su camarín antes del show y contó sus sensaciones. Un poco tímida, sentada frente al espejo y completamente al natural, saludó con una sonrisa a cada persona que le fueron presentando, muy atenta a todo lo que pasaba a su alrededor. Sabía que en unos minutos tendría que hacer una prueba de vestuario y que la esperaba una noche de debut, pero se mostró muy contenta por todo lo que le está pasando.

"Siempre tengo nervios, ese miedito antes de cada presentación. Y más en esta ocasión, que tengo la responsabilidad de ser la primera que va a tocar acá. Hay mucha gente que viajó de todo el país para hoy. Para mí es muy importante que, con todo el sacrificio que hacen, puedan disfrutar del show", confesó Stoessel.

La novia del intérprete colombiano Sebastián Yatra comentó que preparó un show muy especial para esta ocasión, y que tendrá dos invitados de lujo: Karina, "la Princesita", y Luis Fonsi. "Va a ser parecido a lo que presenté en el Luna Park y en toda mi gira del Quiero Volver Tour. Es un mimo extra contar con dos grosos: Karina es lo máximo, me pone muy feliz que cante conmigo, y Luis es un artista internacional supertalentoso", expresó emocionada.

Según adelantó, el concierto tendrá varios momentos: un repaso por algunos temas de su último disco, como "Ya no hay nadie que nos pare", "Consejo de amor", "Suéltate el pelo", y "Por qué te vas". A su vez, no faltarán los últimos éxitos que lanzó: "Fresa", "22" y "Oye". Uno de los momentos más inesperados para los fans será cuando cante con Fonsi "Échame la culpa", y haga bailar a todos con La Princesita al ritmo de "Corazón mentiroso".

-¿Cuándo empezó tu pasión por la música?

-Disfrutaba mucho de cantar desde que era muy chiquita, pero era más bien un hobbie. Nunca presioné a mis papás diciéndoles: 'ya quiero estar en la tele'. Sucedió todo muy de golpe. El primer casting de mi vida fue el de Violetta, y nunca pensé que fuera a quedar. Buscaban una chica mucho más grande, yo estaba supernerviosa, y terminé siendo la protagonista. Eso cambió para siempre mi carrera. Hubiese sido muy difícil arrancar de cero en la industria musical. Lo lindo de la serie no sólo fue el éxito, sino todo el aprendizaje que me dejó.

-¿Y esta es la primera vez que te toca inaugurar un escenario?

-Sí, es como una locura. Como argentina es un orgullo, porque siento que va a ser un lugar mítico. Ya lo es a partir de hoy, pero imaginate en unos años... Pienso en estadios como el Luna Park, o el Gran Rex, que tienen toda su historia, y hoy empieza la magia para este lugar. Ser la primera me genera nervios, siento que por ahí termino contándoles a mis hijos el día de mañana: "Yo, a mis 22 años, inauguré ese lugar". Amo representar a mi país y más si es con la música.

-Esta posibilidad te llega en un momento de éxitos: ¿qué sigue ahora? ¿un nuevo disco?

-Sí, ya tengo casi totalmente terminado mi próximo disco. Todas estas canciones que la gente está conociendo ahora yo las tengo listas hace un año. Empecé a armarlo desde hace mucho, y va tomando forma poco a poco. No sé cuándo saldrá el disco entero, pero voy a seguir lanzando sencillos todo lo que resta del año, y la semana que viene me voy a grabar mi nuevo videoclip. Les puedo adelantar que se viene una nueva canción con artistas muy grosos, y que va a estar buenísimo, pero no puedo decir mucho más. Los dejo con la intriga.

-¿Y cómo elegís tus canciones?

-Me pasa mucho que algunos artistas amigos me ceden sus canciones, porque por ahí sienten que no es su estilo o las escriben y terminan sintiendo que son para otra persona. Incluso con Sebastián (Yatra) me pasó, y con Morat, que me enamoré de su tema "Consejo de amor" y lo terminé haciendo yo. Siempre estoy abierta a nuevas propuestas, pero en este nuevo disco que se vendrá particularmente me tocó escribir todo de cero.

"Siempre digo que los fans se dieron cuenta antes que nosotros mismos de que nos estaban pasando cosas", dijo Tini sobre su relación con el cantante colombiano Sebastián Yatra Crédito: Instagram

-Ya que nombraste a Sebastián, ¿cómo están viviendo su noviazgo?

-Estamos muy felices, cuesta con la distancia, hay que encontrarle la vuelta, pero nos apoyamos mucho. Siempre digo que los fans se dieron cuenta antes que nosotros mismos de que nos estaban pasando cosas [se ríe]. Sebas me pidió que sea su novia muchas veces, pero yo siempre le decía que no. Hasta que una vez le dije que sí por WhatsApp y desde ese momento le pusimos un título, pero ya estábamos juntos desde antes.

-Así que tuvo que insistir...

-Sí, me parece que es una cuestión cultural. Nosotros los argentinos tardamos en ponernos de novios, pero para él, como ya habíamos salido una vez, ya está, éramos novios. Entonces cada vez que nos veíamos me decía: "¿Querés ser mi novia, Tini?". Y yo le decía de esperar unos meses. Pero bueno, no me resistí mucho, un día de esos en que me lo pidió de nuevo, le dije: "Sí, quiero ser tu novia".

-Ustedes tienen la particularidad de que ya hicieron tres videoclips, y ahora se supo que van a hacer una serie juntos: ¿de qué se va a tratar?

-Sí, es cierto, vamos a estar protagonizando juntos una ficción para una nueva plataforma que se va a lanzar el año que viene a nivel global. Lo loco es que nos llamaron para proponernos esto muchísimo antes de que seamos novios, cuando estábamos por grabar "Quiero volver". Y como estas cosas llevan su tiempo hasta que se confirman, recién ahora sabemos que se está encaminando. Y nos encanta, estamos refelices porque sabemos que vamos a estar filmando juntos dos meses y nos vamos a ver mucho. Vamos a ser los protagonistas de una comedia romántica que va a tener aventura y mucha música. Para mí es muy lindo porque vuelvo a actuar, y para él es la primera vez como actor, así que es su debut y mi regreso.

Tini y Sebastián Yatra - "Oye" - Fuente: Youtube 03:23

Video

-Para acortar un poco las distancias, ¿te irías a vivir con Yatra a Colombia o algún otro país?

-Me parece redifícil. Si bien no es que yo esté mucho en Argentina, porque viajo todo el tiempo, atesoro cada día que estoy en mi casa con mi familia. Amo volver a mi hogar, y quiero que siempre sea así. Creo que podríamos tener algún lugar para nosotros, en cualquier parte del mundo, que nos quede más cómodo a los dos, para encontrarnos siempre que podamos, o para el día de mañana formar nuestra familia, pero siempre, como dice mi canción, "yo quiero volver" [se ríe]. Nunca me voy a ir del todo, me parece.

-¿Tenés ganas de formar una familia?

-Desde siempre. Soy de las que al día siguiente de haber nacido ya habría tenido un hijo. Nací para ser madre, lo siento así, y mis papás ya lo saben. Tengo que esperar un poco porque tengo mucho trabajo, pero me muero de ganas. Cuando tenga un hijo quiero darle el cien por ciento de mí. No sé cómo me voy a organizar, pero es uno de mis mayores sueños. Me gustaría que mis hijos nazcan acá, en Argentina, porque soy fanática de mi país. Por eso me cuesta mucho dejar mi casa, y aunque trabajo desde los 13 años y viajo mucho, no me puedo imaginar sin mi familia.

-¿Sos de las que está en todos los detalles antes de cada show?

-Soy muy perfeccionista con mi trabajo y todas mis cosas. Y sí, me superinvolucro, soy exigente con todo lo que montamos sobre el escenario. Hay muchas personas trabajando, la disquera, las personas que me acompañan todos los días, los que hacen el vestuario, todo. Nos vamos complementando con mi equipo y buscamos realmente que salga lo mejor posible. Es una responsabilidad rendirle tributo a la entrada que pagó cada persona.

-También se te ve muy cerca de la moda, con un gusto muy preciso sobre qué ponerte para cada show...

-Sí, me encanta. No lo dejo de lado, es una faceta que está muy presente en mi vida. Siempre digo que me hubiera gustado ser peinadora o maquilladora si no hubiese sido cantante y actriz. Por ejemplo, cuando vienen mis amigas a casa, tengo un sector chiquito de mi cuarto donde tengo todo mi maquillaje y mis accesorios, y cada vez que puedo las maquillo, las peino, las dejo diosas. Desde siempre me gusta, pero si te muestro las fotos de cómo me peinaba y me maquillaba a los cuatro años, no me contrata nadie, ni mi perra Olga [suelta una carcajada].

-Con respecto a la actuación, el año pasado estuviste en China grabando The Diary, una película de Jackie Chan, ¿cómo fue la experiencia?

-Ese viaje fue una de las cosas más graciosas de mi vida. Ver a mi papá intentando comunicarse y no saber si era verdad o mentira que me habían elegido, hasta estar allá fue increíble. Te juro que teníamos unos nervios bárbaros. Ellos habían visto un casting mío que ni siquiera era para esa película. Pero como todos los castings quedan archivados, a la hora que necesitan artistas se fijan también en otras películas, ya sea por lo difícil del rol o por la canción que necesitan, y gracias a eso comenzó toda esta aventura.

-¿Y cómo fue tu primer encuentro con él?

-Conocer semejante leyenda en persona fue muy divertido. Morí cuando escuché una voz que me dijo: "Tini, él te quiere conocer". Fue increíble. Todavía no caía en que era real. Fue muy loco quedar para esta película porque el film está rodado en inglés y hay que hablar y actuar en inglés. Y encima estaba en presencia de una eminencia del cine, y no me imaginé que después iba a cultivar un vínculo tan lindo con él y con su familia.

Tini fue elegida para filmar una película junto a Jackie Chan Crédito: Instagram

-Incluso Jackie Chan te sacó una foto mientras dormías una siesta en el camarín que fue muy tierna...

-Sí, desde ahí quedó eso de que él es como "mi papá chino", porque fue un genio, se portó increíble con nosotros. Me llevo el mejor de los recuerdos.

-El estreno de la película estaba planeado para este año el estreno y finalmente se postergó, ¿no?

-Sí, no tengo idea cuándo saldrá. Por el tiempo que compartí con él, siento que es un tipo muy detallista y autoexigente. Incluso interrumpió su carrera no sé cuántos años para escribir y dirigir esta película. Es tan perfeccionista que hasta diría que debe estar editando él las escenas, corrigiendo cada detalle. Supongo que se va a tomar su tiempo para lanzarla cuando esté seguro.

-¿Y qué pasó con La Voz Argentina, que se postergó también y este año finalmente no estuvo al aire? ¿Vas a formar parte del reality en 2020?

-Me encantaría pero no sé cómo están las cosas. No se habló más del tema y no quiero meter la pata. No sé muy bien lo que sucedió. Fue uno de los programas más exitosos de la Argentina, transmitía la unión familiar y la gente se encariñó mucho con el proyecto. Ojalá vuelva. Me cambió la vida hacer televisión abierta.

-Son muchas experiencias intensas las que estás viviendo: ¿cómo mantenés los pies en la tierra?

-La verdad que sí. Como cualquier persona tengo días buenos y días malos, tanto en lo profesional como en mi familia, en mi vida. Hay días mejores que otros y todo suma a la hora de tener sentimientos y emociones. Siento que la mayor aspiración del ser humano es ser feliz, o disfrutar de la vida, como lo queramos llamar. Yo estoy sana, tengo una familia que me quiere, mis papás están bien, tengo hermanos, amigas, un trabajo que amo. Dios es muy generoso conmigo, y por eso aunque las cosas a veces no salgan bien, yo igual trato de disfrutar.

-También estuviste en el ojo de la tormenta por el episodio con Axel que se hizo viral ... Al poco tiempo salió a la luz una denuncia por abuso sexual contra él. ¿Cómo te sentís vos con todo esto?

-Todo lo que tenía que decir ya lo dije. En el momento lo que sucedió fue todo un mal entendido y lamenté mucho que suceda eso. Fue muy angustiante para todos, pero no tengo más para decir.