Tras la disputa por "Color esperanza", Coti Sorokin rompió el silencio

9 de octubre de 2019 • 15:55

A comienzos del mes pasado estalló un escándalo alrededor de la canción "Color esperanza". Tras una entrevista que Diego Torres le brindó al diario La Vanguardia de España, donde hizo varias referencias a su autoría del tema, Coti Sorokin se enojó y publicó en sus redes: "Say no more, Diego Torres. Si vos contás la verdad, se acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza, y tengo cosas mucho más interesantes que hacer. Pero me obligás a responder, amigo. Estoy intentando ubicarte así hablamos. No lo consigo...", escribió junto a imágenes de la nota en un posteo de Instagram hace algunas semanas.

Y si bien la respuesta del hijo de Lolita no tardó en llegar, parece que algo se rompió entre ellos. Este mediodía, Sorokin volvió a referirse al tema en Intrusos y aclaró que no tiene nada en contra de su colega, sino que su intención fue simplemente defender lo suyo. " No fue hacia Diego. Fueron opiniones acerca de lo que yo siento de la canción y no era mi ánimo generar una polémica", comenzó al respecto.

Asombrado por todas las repercusiones que se generaron en torno a sus declaraciones, agregó: "Me sorprendió pero no me arrepiento tampoco. Uno tiene que decir lo que siente y no es algo de ahora. Esto es algo que viene de hace mucho tiempo. Los artistas siempre tenemos que defender lo nuestro, si no nadie lo hace".

Enseguida, explicó los motivos por los cuales decidió exponer el tema públicamente. "Lo primero que intenté fue hablar con él (en referencia a Diego Torres), pero no recibí respuesta. Nosotros esto ya lo hablamos en su momento, él ya sabe cuál es mi postura. Lo que me interesa es que la gente lo sepa", aclaró.

Antes de terminar, hizo referencia al accidente automovilístico que hace unos días sufrió junto a su banda mientras se dirigían a un show en Corrientes. "Se salió una rueda de la combi en la que íbamos. Fue en una ruta bastante fea entre Formosa y Corrientes. Nos pegamos un susto fuerte, pero por suerte soy muy prudente con la velocidad (aunque yo no manejaba) e íbamos muy despacio. Fue un susto nada más", advirtió el músico.