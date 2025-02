Valeria Gastaldi reveló que Emilia Mernes intentó juntar a las Bandana para su show en Vélez

Si hay una banda que supo traspasar generaciones, esa fue Bandana. Corría 2001 cuando Lissa Vera, Lourdes Fernández (actualmente conocida como Lowrdez), Valeria Gastaldi, Virginia da Cunha e Ivonne Guzmán se consagraron ganadoras del programa Pop Stars y lanzaron su propio grupo musical. Se convirtieron en un fenómeno con discos, giras y hasta una película. Sin embargo, en 2004, en pleno éxito, decidieron tomar caminos separados. A lo largo de los últimos 20 años existieron algunos reencuentros, pero n unca lograron presentarse las cinco juntas otra vez.

Durante el programa de streaming Miami Open Mic, Gastaldi, que está radicada en los Estados Unidos, reveló que Emilia Mernes convocó a las cinco integrantes originales de Bandana para que cantaran juntas en la serie de conciertos que la entrerriana brindó el año pasado en el estadio Vélez: “Hace poco nos invitaron a cantar con Emilia Mernes, con quien tengo muy buena onda”, señaló y agregó: “Divina Emilia, ella quería que vayamos las cinco, pero yo justo estaba lanzando mi material acá ”.

Emilia Mernes agotó cuatro fechas en el Estadio Vélez en 2024 e intentó juntar a las Bandana para que canten con ella Gentileza Fenix Entertainment

Si bien el reencuentro no se pudo concretar, Gastaldi reconoció que le hubiese gustado coordinarlo: “ Todas rogándome, llorando, mi prima, su hija, las hijas de mis amigas . Yo después dije ‘qué lástima que no lo hice porque era mucho lo que me rogaban para que vaya y lo haga’”, detalló al asegurar que sus familiares y amigos intentaron convencerla de que compartiera el escenario de Mernes junto a las Bandana.

“Juntar a Bandana es una historia. Creo que tiene que ser muy jugosa la propuesta, lo digo así, a nivel económico para hacerlo porque ir a cantar con Bandana es poner a cinco mujeres a ponerse de acuerdo ”, señaló.

La cantante destacó que mantiene un muy buen vínculo con Virgina da Cunha, pero que existen ciertas rispideces entre otras integrantes de la banda. “Virginia, siempre que se da algo, nos divertimos, con ella yo hablo un montón, Lissa y Lourdes estaban medio... Habría que hacer algo para que se arreglen ”, deslizó sin descartar las posibilidades de una reconciliación y un regreso.

Tras la separación, las integrantes del grupo dejaron entrever que las cosas no eran tan “idílicas” como el público se imaginaba. “Hubo un momento donde yo dejé de disfrutar, conocí todas las enfermedades que nunca había tenido. Era una adolescente que se convirtió en mujer, conocí el estrés y empecé a cargar con ese éxito”, dijo Da Cunha en 2021 durante una entrevista con el ciclo Oops!. “Todo el mundo creyó que terminábamos porque no nos llevábamos bien... Nos dimos cuenta de que ya no dábamos más, que no podíamos sostener esa mentira ”, agregó.

Bandana, el grupo furor de música pop de los 2000

Cuando el grupo decidió reunirse para realizar una serie de conciertos en 2016, Ivonne Guzmán ya había comenzado a construir una sólida carrera musical por fuera de Bandana. En ese momento, fue invitada a participar del reencuentro, pero decidió rechazar la oferta, algo que no fue una decisión fácil. “La verdad es que había hecho un camino tan sólido por otro lado que no fue algo personal ni nada. Bandana me enseñó a seguir mi instinto y mi deseo. A mí cuando me dijeron: ‘¿Querés volver a Bandana?’, la realidad es que se me hizo un nudo en el estómago. Mi cuerpo me dijo rotundamente que no ”, confesó la artista.

Incluso durante una entrevista, Guzmán confesó haber sufrido ataques de pánico durante su tiempo en la banda y explicó cómo el furor de los fanáticos adolescentes afectó a su salud mental. “El fanático adolescente es... ¡guau!. Uno en la etapa adolescente está eufórico, ve a la persona que admira y se desborda todo. Es adolescente y, justamente, está aprendiendo a controlar eso, pero estar del lado que recibe todo eso es fuerte. Yo quedé con pánico. Tengo secuelas. La gente en ese momento dormía en la puerta de mi casa ”, relató Ivonne rememorando la intensidad que rodeaba al grupo. A pesar del éxito abrumador que tuvo Bandana, la banda se disolvió en 2004. “Cuando terminó, el coletazo de eso fue aún más dark porque era el fetiche. Nos decían Bandana como gastada”, contó.

El resto de las integrantes brindaron funciones a sala llena y volvieron a interpretar “Hasta el día de hoy”, “Maldita noche” y “Vivir intentando”, entre otros éxitos. Sin embargo, Da Cunha también decidió bajarse y continuaron con los shows sólo tres de las cinco integrantes. Tiempo después, Lowrdez y Lissa Vera decidieron seguir con Bandana solas y dieron varios shows juntas. Hoy, cada una continua por su lado.

LA NACION