Ivonne: el motivo por el que dejó Bandana y por qué se le hizo un “nudo en el estómago” cuando le ofrecieron volver

Desde su paso por Bandana hasta su carrera actual como la voz principal de la orquesta de cumbia La Delio Valdez, Ivonne Guzmán ha recorrido un largo camino. Su relación con la fama y el fenómeno que experimentó junto a la exitosa banda juvenil décadas atrás dejaron marcas en su vida y sobre ello se sinceró la cantante.

En una conversación con el programa de streaming Somos esto, la artista reveló los motivos que la llevaron a distanciarse de sus excompañeras de la famosa girl band de los 2000 y explicó las razones personales que influyeron en su decisión de no formar parte del retorno del grupo.

Durante la entrevista, la cantante confesó haber sufrido ataques de pánico durante su tiempo en la banda y explicó cómo el furor de los fanáticos adolescentes afectó a su salud mental. “El fanático adolescente es... ¡guau!. Uno en la etapa adolescente está eufórico, ve a la persona que admira y se desborda todo. Es adolescente y, justamente, está aprendiendo a controlar eso, pero estar del lado que recibe todo eso es fuerte. Yo quedé con pánico. Tengo secuelas. La gente en ese momento dormía en la puerta de mi casa” , relató Ivonne rememorando la intensidad que rodeaba al grupo. A pesar del éxito abrumador que tuvo Bandana, la banda se disolvió en 2004. “Cuando terminó, el coletazo de eso fue aún más dark porque era el fetiche. Nos decían Bandana como gastada”, contó.

Ivonne habló sobre su experiencia como integrante de la exitosa girl band de los 2000 Archivo

Al ser consultada sobre las razones de la disolución de la banda, Ivonne fue clara al negar que se tratara de un tema contractual. “No, el contrato seguía por años. Nosotras estábamos cansadas. Estábamos empezando la vida, yo tenía 19 años y en ese momento no sabía qué quería de la vida, ni entendía qué quería. Sabía que quería seguir con la música pero no cómo, de qué manera. Tenía ganas de componer y de hacer cosas diferentes. Fue una gran enseñanza igual”, reflexionó la cantante.

Esos años no estuvieron exentos de otras dificultades. Ivonne confesó que en un momento llegó a tratar mal a sus seguidores, incapaz de manejar la presión y los ataques de pánico que sufría: “Hubo un tiempo largo en el que yo a la gente la trataba un poco mal, perdón. Lo que pasaba es que yo estaba teniendo un ataque de pánico y mi mamá me decía, por ejemplo: ‘Pero Ivonne atendé a la gente que te vino a ver a la puerta de casa’”.

El final de Bandana no fue fácil para la cantante, que decidió alejarse del mundo del espectáculo para enfocarse en su vida personal y retomar sus estudios. “Los primeros años después de que terminó el grupo fueron difíciles. Yo lo que hice fue ‘burbuja’. Me puse a estudiar, mi familia me contuvo. Yo todavía tenía que terminar el secundario, pero me vino muy bien. Rendí dos años libres y me concentré en eso. Con el paso del tiempo, la gente se fue calmando y yo también fui creciendo”, expresó la artista.

Cuando el grupo decidió reunirse para realizar una serie de conciertos en 2016, Ivonne ya había comenzado a construir una sólida carrera musical por fuera de Bandana. En ese momento, fue invitada a participar del reencuentro, pero decidió rechazar la oferta, algo que no fue una decisión fácil. “La verdad es que había hecho un camino tan sólido por otro lado que no fue algo personal ni nada. Bandana me enseñó a seguir mi instinto y mi deseo. A mí cuando me dijeron: ‘¿Querés volver a Bandana?’, la realidad es que se me hizo un nudo en el estómago. Mi cuerpo me dijo rotundamente que no”, confesó la artista.

La cantante, que actualmente integra La Delio Valdez, compartió entonces que en ese momento se reunió con Gustavo Yankelevich, quien le presentó la propuesta del regreso del grupo, pero que, tras escuchar la oferta, reafirmó su decisión de no participar. “No lo dudé ni por un momento. No fue una decisión calculada. Escuché atentamente su propuesta, le dije que lo iba a pensar y a la semana siguiente le dije que no. La reunión afirmó aún más mi decisión”, explicó Ivonne, dejando en claro que su negativa fue una elección basada en su bienestar personal.

