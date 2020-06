Emmanuel Horvilleur durante la cuarentena en su casa de Colegiales. En este tiempo trabajó en varias canciones con colaboradores, como Poncho, Janina de Marco y el productor Cítrico Fuente: RollingStone - Crédito: Eugenio Mazzinghi

Gonzalo Bustos Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de junio de 2020 • 19:10

"Aprovecho la cuarentena para hacer música", dice Emmanuel Horvilleur desde su casa, donde trabaja en canciones propias y en colaboraciones que había empezado con otros artistas. También, estuvo indagando en diferentes programas para avanzar en el proceso de esos temas. "Es una situación que hace que uno se enriquezca y pueda sumar cosas creativas". Pero al inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus, Horvilleur tuvo poco contacto con su música. "No me daban ganas ni de tocar un instrumento", dice. "Mis canciones se ven afectada por al realidad. Y hoy todo se ve con el prisma de este momento único en la historia moderna". Ahora está cerrando una canción con Poncho, un feat junto a Janina De Marco y avanzando en las composiciones que trabajó con el productor Cítrico y que construye de forma online con diferentes colaboradores que suman sus instrumentos. "Tengo intenciones de empezar, dentro de poco tiempo, a sacar esas canciones", dice. "Quiero contar lo nuevo mío. Que va a ser todo dentro de la cosa nueva que abrí con Xavier. Cuando tenga alguna canción irá saliendo, lo iré contando de a poco. Es una profundización de esta nueva era musical que arranque y tiene un poco más que ver conmigo. Con esta nueva manera de contar".

Mis canciones se ven afectada por al realidad. Y hoy todo se ve con el prisma de este momento único en la historia moderna Emmanuel Horvilleur

Además, Horvilleur -que suele compartir en Instagram canciones que escucha y nuevas versiones que hace desde su casa solo una guitarra- dio algunos shows por streaming. Estuvo en el ciclo Camping, en la edición aniversario del Quilmes Rock y en los lives de Cosquín Rock. "Me gusta el formato, pero me frustran las conexiones. Que se corta o no se escucha", dice sobre los conciertos que, de alguna manera, cubren el espacio que dejaron la suspensión de los que va iba a dar en el Lollapalooza de Argentina y Chile y la fecha que preparaba en Buenos Aires. "Sentí que mejoré como performer en este tiempo, en hacer un show solo con una guitarra. Poder tocar así una hora y readaptar algunas versiones", dice. "Se planteó como una necesidad y estuvo bueno poder llevarlo a cabo".

Emmanuel Horvilleur tocando el piano en su casa. "Me gusta el formato, pero me frustran las conexiones. Que se corta o no se escucha", dice sobre la alternativa de dar shows online Fuente: RollingStone - Crédito: Emmanuel Horvilleur