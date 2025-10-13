Thiago Medina y un domingo muy especial: de paseo por la calle junto a sus dos gemelas

Thiago Medina atraviesa una etapa de decidida y esperada recuperación luego del grave accidente en moto que sufrió semanas atrás. Ya instalado en su casa, el exparticipante de Gran Hermano da pasos de mejoría. En este fresco domingo de primavera, los pasos fueron acompañados por sus hijas, las gemelas Aimé y Laia, luego de haber estado internado en terapia intensiva durante 28 días. Lo hizo junto Daniela Celis, madre de las niñas y junto a su amiga y excompañera del reality, Julieta Poggio.

Fue justamente ella quien dejó registro de esa especial caminata en sus redes sociales. “Domingo en familia”, tituló a una de las imágenes. En otra historia filmó el momento en el que Thiago caminaba de la mano de sus hijas con “Sunday Morning”, de Maroon 5, como registro sonoro del momento.

La foto que subió Julieta Poggio junto a las gemelas

Hace pocos días, Thiago Mediano ya se había podido reencontrar con las gemelas. “Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas! Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mi, gracias a la contención de mi familia, gracias por darme una nueva vida”, afirmó en sus redes sociales.

Todo comenzó el 12 de septiembre cuando el exparticipante de Gran Hermano impactó su moto contra la parte trasera de un auto mientras circulaba por la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. Fue ingresado de urgencia a terapia intensiva y su estado de salud fue extremadamente delicado, siendo los pulmones los órganos más comprometidos. A partir de una favorable evolución durante los últimos días. Apenas salió del centro médico volvió a tomar contacto con la gente.

Tras el aviso del alta médica que dio Daniela Celis, una multitud se acercó a la puerta principal del hospital para recibirlo. El joven salió en silla de ruedas acompañado y se encontró con la prensa y varios fanáticos que lo esperaban entre gritos y aplausos. En medio de la multitud, Medina se levantó de la silla y fue enfocado por las cámaras. Se lo pudo ver por primera vez tras el accidente. Estaba vestido con una remera negra, pantalones cortos y una gorra.

Este jueves 8 de octubre Thiago Medina recibió el alta y una multitud lo esperó afuera del hospital (Foto: Captura de TV / América)

“Ya está, ya me estoy yendo a casa, estoy libre”, fue lo primero que le dijo a la prensa que se acercó al lugar, incluida la cámara de Lape Club Social (América TV). Comentó que cuando se despertó lo primero que hizo fue tomar agua. Asimismo, reflexionó en que después de lo que le sucedió, todo cambió para él y espera “disfrutar de vuelta de la vida”. Inmediatamente, aseguró que su prioridad era el reencuentro con sus hijas. “Es lo que más quiero”, apuntó. Así fue. Y hoy las dos hijas salieron de caminata con su padre.

En cuanto a su estado de salud, dijo: “Veremos el día a día, me tengo que reponer. Tengo que hacer un poco de reposo por el tema del choque. También fue consultado por los rumores de compromiso con Daniela Celis. Si bien están separados como pareja, recientemente Romina Uhrig aseguró que Medina le pidió casamiento a Celis durante la internación. El joven aseguró que la información nunca salió de boca de él. “Nunca dije yo. Si se da más adelante se va a ver en las redes”, aclaró. Lógicamente, a ella también le consultaron sobre el tema. Optó por la cautela. “No sé”, atinó a decir. Finalmente, al ser consultada sobre si le gustaría casarse con él, Celis optó por una respuesta que dejó abierta la puerta: “Vamos a ver, chicos, vamos a ver si nos volvemos a enamorar”.

A lo largo de su tratamiento pasó por tres operaciones y un largo período en terapia (Fuente: Instagram/@thi4go_km)

Por lo pronto, después de haber pasado por tres cirugías, de diversos tratamientos de kinesiología, clínica médica y demás tratamientos ya aclaró que no volverá a subirse a una moto. Ahora, todo es paso a pasos. Los de hoy, con sus gemelas y al aire libre.