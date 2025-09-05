Ángela Torres cuestionó a Rusherking económicamente tras la separación y el cantante le respondió

Desde la incorporación de Ángela Torres al streaming Nadie dice nada (Luzu TV), la actriz comenzó a expresar su opinión con más naturalidad, ya que el programa aborda diversos temas que invitan a la opinión personal. Recientemente, reveló problemas económicos tras su separación con Rusherking y lo destrozó. Sin embargo, el cantante no se quedó callado y le respondió a través de las redes.

Todo comenzó cuando en el streaming comenzaron a hablar sobre la economía de la pareja y Ángela dio a conocer una intimidad sobre el manejo del dinero mientras estuvo con el cantante santiagueño: “A mí me pasó que yo el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él”. En ese momento, la interrumpió Nico Occhiato: “Uy, lo van a poner a Rusherking”. “Le mandamos un besito”, respondió irónica la cantante.

Ángela Torres y Rusherking hicieron varios viajes juntos durante su noviazgo (Foto: Instagram/@angelatorres)

Y continuó: “Yo vivía fingiendo que era millonaria como él, hacía los mismos gastos… y claro, quedé seca. Me separé y quedé seca”. Entonces, Flor Jazmín Peña le consultó: “¿Él no colaboraba en un 25%?“. Y la respuesta de Ángela fue directa: ”Bah“.

“Siempre fui muy independiente y me mantuve sola desde muy chiquita. No estoy acostumbrada a pedir plata para pagar algo. Siempre soy yo la que paga”, resaltó la nieta de Lolita Torres.

El contundente posteo de Rusherking tras las declaraciones de Ángela Torres en Luzu TV (Foto Captura X @rusherkingg)

Sin embargo, Thomas Nicolás Tobar -conocido artísticamente como Rusherking- no se quedó callado y decidió responder a través de su cuenta de X. “Hasta acá me guardé mi opinión… pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación y quién fue el que nunca dijo nada y guardó respeto”, sentenció.

Incluso, antes de que comience el partido de Argentina vs. Venezuela, que contó con la despedida oficial de Lionel Messi en el país con la selección, el artista escribió: “No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito… estoy bastante tranquilo, feliz y alejado de querer exponer mi vida. Me voy a armar un fernet y a ver el partido”. Por último, para mostrar total desinterés con respecto a las polémicas declaraciones de su expareja, el músico expresó su fanatismo por el 10: “Messi para toda la vida, la p*** que lo parió, qué lindo es ser argentino”.

El último posteo de Rusherking en X tras las declaraciones de Ángela Torres sobre su relación amorosa

Lo cierto es que Ángela Torres y Rusherking pusieron fin a su relación amorosa a mediados de junio de este año, tras enfrentar una intensa crisis. Se trató de un romance que, entre rupturas y reconciliaciones, se extendió por alrededor de un año.

Fue la actriz quien dio detalles del motivo de su ruptura luego de que Ángel de Brito revelara la separación en LAM (América TV). A través de un WhatsApp que envió a la periodista Candela Mazzone en el streaming El ejército de la mañana (Bondi Live), dijo: "Sí, es cierto. Terminamos súper bien y hay mucho respeto entre nosotros, pero decidimos que era mejor estar solos para que no se inventen bol******’“.

Ángela Torres rompió el silencio tras su separación de Rusherking: “Lo mejor para los dos”

Y siguió: “Estamos los dos bien y seguros con la decisión”. Ante la consulta de la panelista sobre si existieron terceros en discordia, la hija de Gloria Carrá concluyó: “No, no, para nada. No los hubo. Fue una decisión entre ambos buscando lo mejor para los dos. Besito y suerte”.