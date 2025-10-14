Daniela Celis reveló la frase de Thiago Medina que emocionó a todos tras su recuperación

Después de casi un mes de ausencia, Daniela Celis volvió al programa de streaming Patria y Familia (Luzu TV) y habló por primera vez sobre la recuperación de Thiago Medina. El joven sufrió un grave accidente en moto el pasado 12 de septiembre, lo que lo mantuvo internado durante 28 días en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, antes de poder regresar a su casa.

La panelista se sinceró sobre las emociones que atravesaron tras el alta médica y detalló el proceso de recuperación que deberá seguir el exparticipante de Gran Hermano. Durante la transmisión, relató ante sus compañeros y la audiencia cómo fue la primera salida de Thiago del hospital, un episodio que definió como “abrumador” por la cantidad de estímulos presentes.

Luego de 28 días de internación, le dieron el alta a Thiago Medina

Ante la consulta de Lucas Spadafora sobre cómo enfrentó Thiago la exposición mediática al recibir el alta, Daniela explicó que la situación fue cuidadosamente acompañada. “Lo preparamos. En el hospital tenía psicólogos también, que sigue estando con psicóloga Thiago”, reveló, remarcando la importancia del acompañamiento profesional como parte fundamental del tratamiento y la recuperación emocional tras el accidente.

Además, contó que el proceso fue gradual y se manejó con mucha contención. “Intenté contarle lo máximo que se podía llegar a enterar para cuando le pregunten las cosas, porque no se acordaba cómo fue el accidente o qué es lo que estaba haciendo ese día”, aseguró la panelista, haciendo hincapié en que toda la información se adaptó al ritmo y las necesidades del padre de sus hijas.

Thiago es padre de dos nenas junto con su ex Daniela Celis (Foto: @thi4go_km)

La exintegrante de Gran Hermano contó que tanto el equipo médico como la familia comprendieron que la reintegración debían darse de manera progresiva. “Le respondíamos lo que él preguntaba, ni más ni menos. Esto fue un proceso de a poquito. A los días se le prendió la televisión cuando pasó a sala, se le dio el teléfono también en ese momento. Todo muy cuidado y muy acompañado”, compartió Pestañela.

Al referirse al día del alta, Daniela explicó que cada detalle del regreso a la rutina fue planificado con el objetivo de evitar situaciones que pudieran generar estrés o sobreexposición. “Era consciente de lo que estaba pasando afuera. No sé si la magnitud de lo que sucedía, pero consciente estaba. Y en el momento del alta se le dio para elegir salir por la puerta principal y dar notas o salir por atrás tranquilo para irse a la casa. Thiago me dijo, ‘yo quiero agradecer a la gente’. Quiso decir que estaba él ahí también”, destacó, dejando ver la fortaleza emocional y la gratitud con la que su expareja decidió afrontar ese nuevo comienzo.

El paseo de Thiago Medina junto a sus hijas en medio de su recuperación

En medio de su proceso de recuperación, una imagen logró conmover a todos. Thiago Medina fue captado durante su primer paseo familiar junto a sus gemelas, Aimé y Laia, apenas un mes después del grave accidente en moto que lo mantuvo en terapia intensiva. El video, que mostró el tierno momento entre las pequeñas y su papá, revolucionó las redes sociales y generó la emoción de los usuarios.