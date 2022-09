La televisión se renueva: ¿Quién es la máscara?, Mirtha Legrand y Juana Viale ya tienen fecha de estreno

Se viene un refresco de cara para la televisión argentina. Desde la próxima semana, la pantalla chica renovará su programación y le dará la bienvenida a un nuevo formato que espera conquistar al público y a una probada fórmula que ha resultado infalible a lo largo de los años.

El lunes 12 de septiembre a las 22:30, después de la final de La Voz Argentina, Telefe estrenará el muy esperado certamen de famosos ¿Quién es la máscara?. Se trata de un big show en el que grandes celebridades de diferentes disciplinas compiten desplegando su destreza musical, y al mismo tiempo, ocultando su identidad con máscaras y trajes de pies a cabeza. Está basado en la serie surcoreana King of Mask Singer, y fue el productor estadounidense Craig Plestis quien tuvo la idea de importar ese concurso luego de ver un capítulo mientras cenaba con su familia en un restaurante tailandés.

El big show estará conducido por Natalia Oreiro mientras que Wanda Nara, Roberto Moldavsky, Karina La Princesita y Lizy Tagliani serán los investigadores que intentarán descubrir quién está detrás de cada personaje . Serán en total 24 los famosos que participarán del concurso, intentando mantener el misterio y evitando ser desenmascarados para poder seguir en carrera hacia la gran final.

“La felicidad que tengo. El lunes 12 de septiembre es el gran estreno de ¿Quién es la máscara?, un super big show donde la música, la alegría, el juego y el misterio se unen a un equipo de producción y talentos increíbles. ¡Feliz de ser parte!”, escribió Oreiro en su cuenta de Instagram.

¿Quién es la máscara? se podrá ver de lunes a jueves y los domingos a las 22:30 por Telefe. También estará disponible en Pluto TV y Mi Telefe.

En Uruguay, uno de los primeros en ser descubiertos fue Cristian Castro. En aquella versión también participaron la China Suárez, quien se escondía debajo de un disfraz de helado, Fernando Vázquez de Rombai, Miguel Ángel Rodríguez y Karina la Princesita. Mientras que en México formaron parte del programa Gloria Trevi, Mau y Ricky, Joey Montana, Karol Sevilla y Noel Schajris, en la versión que se hizo en Chile, Benjamín Vicuña participó bajo el disfraz de una escoba.

El regreso de Juana y Mirtha

El sábado 17 de septiembre por la noche, Mirtha Legrand regresará a la pantalla chica para ponerse al frente de La noche de Mirtha, luego de casi tres años de ausencia. Por su parte, a partir del domingo 18, su nieta Juana Viale hará lo mismo al mediodía en Almorzando con Mirtha Legrand, siguiendo el legado de su abuela, también por eltrece. Mientras que Chiquita le impondrá un tono de actualidad al envío, Viale recibirá a figuras del espectáculo para darle un aire más distendido a los mediodías dominicales.

Aseguran que Mirtha Legrand ya comenzó a grabar para eltrece: las primeras imágenes

Días atrás, desde la cuenta oficial de Mirtha Legrand en Twitter se lanzó una convocatoria que hizo estallar las redes sociales: la conductora invitó a gente no famosa a unirse a sus mesazas. Mientras se ajusta el armado de la escenografía de su regreso a la conducción televisiva, Legrand compartió un video en que Viale dice que está de acuerdo con que se sume a influencers y a otras caras de las redes a los encuentros que conducirá junto a su abuela.

La viralización del hashtag provocó la inmediata reacción de numerosos usuarios. Entre ellos, se encuentran personas que afirman que siempre quisieron sentarse a la mesa junto a la diva para compartir sus experiencias de vida, así como otros que desean plantear asuntos que consideran de importancia para la mejora de la educación o la situación económica y social del país.

Tras varios meses de duras negociaciones entre la productora de su nieto Nacho Viale, StoryLab, y las autoridades del canal, se llegó a un acuerdo semanas atrás y la diva volverá entonces a sentarse en su mesaza para recibir a sus invitados como solía hacerlo antes de la pandemia.

“Hace dos años y seis meses que no estoy en la televisión por la pandemia. A mí me afectó muchísimo porque no salía de mi casa, ni al balcón. 300 días estuve sin salir”, volvió a recordar Legrand sobre cómo fue estar lejos de la TV. “Las negociaciones fueron terribles, no se terminaban nunca”, se quejaba días atrás.