Nacho Viale, sobre Mirtha Legrand: “Va a volver cuando se dé la segunda dosis”

“Ellas vuelven” dicen los carteles de promo que invaden la ciudad de Buenos Aires. A horas de la vuelta de las mesas más famosas de la televisión, Nacho Viale reveló detalles exclusivos de cómo será este nuevo año y aseguró que Mirtha Legrand recién volverá cuando se aplique la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 y, mientras tanto, será Juana Viale quien siga al frente de ambos ciclos televisivos.

“Va a tener algunos cambios el programa. Hay un cambio total de escenografía, tiene el doble de tamaño porque queremos jugar con el paso del tiempo entre lo clásico y lo moderno. Un montón de pantallas y la cocina pasa a jugar un rol importante, se va a ver”, contó en Los ángeles de la mañana el productor del ciclo que estrena nueva temporada mañana, por la pantalla de eltrece.

Si bien los carteles que promocionan el regreso de las mesas más famosas del país muestran a Viale y a Legrand, el director de StoryLab explicó que su abuela no volverá al piso hasta que no se aplique la segunda dosis de la vacuna. “El ‘ellas vuelven’ es un homenaje a Mirtha mientras esperamos que vuelva, pero hasta que no se dé la segunda dosis seguimos en fase cuidado”, explicó y enseguida justificó su decisión: “Es muy difícil sostener un protocolo en el día a día. Una cosa fue el 19 de diciembre porque consideramos que se merecía terminar el año en pantalla, pero después es muy difícil protegerla semana a semana, es un riesgo que ni yo ni el canal pensamos tomar”.

Tras contar cómo fue todo el proceso de empadronamiento de Legrand para vacunarse, Nacho aseguró que la diva no tuvo ningún efecto adverso luego de la aplicación y que espera ansiosa la segunda dosis. “El 20 de febrero la empadroné. Enseguida me llego un mail diciendo que iba a recibir otro mensaje con la cita. Pasaron los días y ella empezó a ponerse muy impaciente. Le dije que teníamos turno para marzo (una mentira piadosa) para bajarle la ansiedad. Ahora está con la ansiedad de la segunda, que puede ser alrededor del 30 de marzo o 5 de abril porque aún no estaban las vacunas”, señaló.

En cuanto a cómo ve a su hermana en el rol de conductora, expresó: “Ella aprendió a parir una conductora en estos meses, había ido por 15 días y se quedó 9 meses. Lo tomó de menor a mayor, y eso es bueno. Veo un crecimiento de ella muy grande, se lo está tomado con mucho profesionalismo y ha gustado a un público nuevo también. La sufrió mucho al principio porque había que hablar de una pandemia que nadie sabía nada, lidiar con ministros de salud, médicos, no podías tener invitados... Tuvo que aprender en esas circunstancias”.

Mientras asegura que no le interesan las críticas, el hijo de Marcela Tinayre aclaró que lo único que le importa es seguir su camino en el medio. “No me interesa contestar, no me importan las críticas. Me han dicho que mi productora soy yo con un teléfono. Me da orgullo dar trabajo, seguir a paso firme apostando en un país tan difícil”, comentó quien tiene algunos planes de ficción en mente.

“Es muy difícil planificar sin algo certero. Está pasando en el mundo, hay series recontra exitosas que están paradas. A mí me gustaría que todos nos sentemos a discutir protocolos. Ahora estamos preparando una ficción adolescente de final de curso al estilo Euphoria. Estamos con el casting y en julio empezamos a grabar algo para afuera que todavía no puedo contar, eso también nos pone muy contentos”, relató mientras confesó que le encantaría contar la historia de Mirtha, aunque aún no logra convencerla. “Para mí el cuento de ella es superador. Llegar donde llegó es producto de una tenacidad y fuerza digno de ser contado”, señaló.

“¿Quién te da más trabajo: mamá Marcela [Tinayre], Juana o Mirtha?”, preguntó con picardía Ángel De Brito, dando a entender que las tres lo vuelven loco. “Es difícil ser hombre de esas tres mujeres. Antes era ‘el nieto de’, después fui ‘el hijo de’ ahora soy ‘el hermano de’”, respondió, entre risas, quien dentro de poco será “el tío de” en referencia a Ámbar, la hija que Juana Viale tuvo junto a Juan De Benedectis.

Enseguida, el conductor del ciclo aprovechó la situación para preguntarle por aquella aparición de la adolescente en ese mítico programa de diciembre de la que todo un país habló. “No pasó nada. Se me presento una coyuntura que fue súper incómoda. No sabía cómo hacer para que sea sorpresa. Ámbar ahora cumple 18 y quería estar. Lo consulté con mi papá y él me dijo: ‘Ella es adulta y toma sus decisiones’. Juana se arrepintió de no levantarse a abrazarla, pero se quedó freezada por la sorpresa”, aclaró frente a las críticas que aseguraban que su hermana estaba enojadísima por haber expuesto a su hija sin autorización.

La sorpresa de Ambar la bisnieta de Mirtha, en la noche de su regreso - Fuente: eltrece

Tras opinar que su sobrina es “muy histriónica”, Nacho contó que muy pronto Ámbar hará una pasantía en su productora. “Está probando. Quizá se equivoque un millón de veces, pero acá estará la familia para bancarla”, advirtió orgulloso.

Un 2020 para olvidar

Antes de despedirse, el productor de StoryLab hizo un racconto del difícil año que le tocó atravesar a nivel personal. “Tremendo, una racha tuve entre septiembre y octubre”, lanzó sin poder creer todo lo que vivió directa o indirectamente. Es que además de las pérdidas familiares, Nacho sufrió un accidente de moto que lo dejó internado por unos días en el hospital Rivadavia y del cual aún le quedan secuelas. “Tengo algunos raspones y dolores que me han quedado. Soy amante de la moto, pero la ciudad se volvió complicada. Cuando lo vi venir al auto se me pasó la vida por delante. Fue una sensación espantosa, no me puedo borrar de la cabeza el ruido del golpe. Cuando traté de pararme me dolía todo. Todavía sigo con rehabilitación, tengo la cervical jorobada y un hombro”, indicó.

Tras asegurar que es “muy calentón”, el empresario también hizo referencia al hecho que vivió como testigo, en el que un hombre con problemas psiquiátricos apuñaló a un policía en plena vía pública. “Un miedo, fue dificilísimo. Vi a cinco policías con las manos atadas, fue una impotencia tremenda. Cuando empezaron a volar los tiros me paralicé. Qué locura estamos viviendo como sociedad”, remató quien en ese momento se encontraba tomando un café en el lugar.

LA NACION