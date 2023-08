escuchar

Este domingo al mediodía, familiares, amigos, colegas y compañeros de Chico Novarro se acercaron a un cementerio privado de Pilar para despedir los restos del entrañable compositor. Actor, intérprete, músico, fue uno de los autores más prolíficos de nuestro país y entre sus casi 700 canciones hay cumbias colombianas, boleros, tangos, canciones populares y jazz.

El autor de “Algo contigo” murió este viernes. Así lo confirmó su hijo a través de las redes sociales: “Se fue mi papá, hermoso y amado”, expresó el también artista Pablo Novak. Según pudo saber LA NACION, en el último tiempo el cantante y compositor había sufrido algunos embates de salud, propios de la edad, pero también a raíz del Covid, y le habían efectado su movilidad.

Andrea Campbell, ex mujer de Pablo Novak, dio el presente en la despedida a Chico Novarro Gerardo Viercovich

Una multitud se acercó a Pilar a despedir al cantante Gerardo Viercovich

Raúl Lavié, afectado por la partida de su amigo y colega Gerardo Viercovich

Pampita, Roberto García Moritán y la pequeña Ana también se acercaron a despedir al artista Gerardo Viercovich

Nació en Santa Fe, el 4 de septiembre de 1933 y tiempo después con su familia se mudaron a Córdoba. “Yo tendría apenas 10 años cuando empecé a estudiar en el Liceo Municipal de Santa Fe, donde se aprende música. Después nos mudamos a las sierras de Córdoba, donde tuve muy buenos maestros y me hice músico profesional. Recién empecé a escribir a los 30 años. Hubiera preferido quizá ser más músico, haber tenido un estudio más completo de algún instrumento. Estudié, es verdad, pero no en la medida que hubiera querido. Me hubiera gustado ser un músico más importante”, recordó el artista en una de las últimas entrevistas que hizo con este medio.

Se hizo conocido luego de pasar por el exitoso El Club del Clan en la década del 60 y desde entonces siguió creciendo como solista. Fue gracias al bolero que pudo aunar sus inquietudes jazzísticas con su gran talento como melodista y así surgió una de sus canciones más emblemáticas “Algo contigo”. Pero también quedarán en el recuerdo otros inolvidables temas suyos como “Arrancame la vida” o hits como “El Camaleón” y “El Orangután”, que Novarro consideraba casi “pecados de juventud”.

Conmoción en el entierro de Chico Novarro Gentileza RS Fotos

“Lo más lindo es haberme consagrado como padre y abuelo. Lo mejor que tengo es mi familia y estoy contento porque en este momento difícil que vivimos, los chicos pueden tener inquietudes, seguir estudiando, trabajando. Y agradezco que mi trabajo sea reconocido, eso también me da mucha felicidad”, decía en una entrevista para LA NACION en 2021, como resumen de una extensa y feliz vida cuyo legado quedará marcado para siempre gracias a su música.

Su hijo Pablo Novak, actor y también cantante, conmovido en el entierro de su padre y mentor. Novak también utilizó sus redes sociales para despedir a su padre con un dulce posteo Gentileza RS Fotos

Pampita junto a su marido Roberto García Moritán y Anita, todos de negro, visiblemente conmovidos Gentileza RS Fotos

LA NACION