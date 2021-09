Nicole Neumann estalló de indignación en Los 8 escalones: “¿Cómo se sientan tan felices a comer un asado?”

Un momento incómodo se vivió al aire de Los 8 escalones del millón (eltrece) cuando Nicole Neumann se quejó al aire de varios comentarios relacionados al consumo de carne.

En la primera parte del programa, el conductor Guido Kaczka es el encargado de realizarle preguntas a los participantes. En la categoría de gastronomía, indagó: “En nuestro país, ¿de qué parte de la vaca se obtiene el corte conocido como entraña? ¿Del cogote o del diafragma?”. Ante una respuesta acertada por parte de la concursante que optó por diafragma, el periodista deportivo Martín Liberman exclamó: “¡Qué rica la entraña! Nicole, no me mires por favor”.

“No, ya nombraron las partes del cuerpo y dije: ‘¿Por qué, por qué, por qué?’”, confesó la modelo, quien suele hablar públicamente sobre su veganismo. “Sabía que era el cogote porque me encanta la entraña”, agregó Liberman. “Si hablás del cogote es molleja”, intervino Carmen Barbieri.

A partir de esa última apreciación, Neumann estalló, indignada: “¿Cómo se sientan tan felices a comer un asado? ¡Por Dios! Se están comiendo el cogote, la garganta...”.

La semana pasada, Nicole tuvo un exabrupto al referirse al juicio que perdió contra su exmarido Fabián Cubero por un conflicto relacionado a sus hijas. Hace dos años, la modelo le había iniciado acciones legales a su exmarido después de ir al departamento donde él vivía y no encontrar a las menores en el horario acordado. Sin embargo, el exfutbolista contraatacó y aseguró que Neumann se fue de vacaciones a Miami con las niñas sin su permiso. Luego de mostrar una carta como prueba, Cubero fue sobreseído.

Mientras se debatía sobre esto en Los ángeles de la mañana (eltrece), la modelo se comunicó con Yanina Latorre para dar su versión de los hechos: “No me ganó ningún juicio; yo tenía el permiso del juez, él es el que duplicó documentos para llevarlas a México en Año Nuevo, plena pandemia. Ahora me reclama la mitad de los muebles de la casa el rata, pero no quiso intercambiar ni un fin de semana conmigo cuando me fui a esquiar con la familia de mi novio”.

“Dice que no puede pagar más el colegio y se compró una camioneta último modelo. Pensé que con la venta de la casa se iba a calmar, pero siempre inventa algo el insufrible para perseguirme”, concluyó.

