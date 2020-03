Nathalie Emmanuel es una norteamericana en Londres, en la versión televisiva de Cuatro bodas y un funeral, disponible en Fox Premium Series Crédito: Fox Premium Series

En la nueva serie Cuatro bodas y un funeral , Nathalie Emmanuel camina por las calles de Londres, atraviesa aeropuertos llenos de gente, disfruta del aire fresco en un parque. Ahora parecen escenas de otro mundo, uno que la pantalla devuelve al público por un rato.

"Es un momento muy raro, muy desconcertante -dice la actriz británica, de 31 años, en una entrevista con LA NACION, realizada a través de una aplicación para reuniones virtuales, digna de esta época de necesario distanciamiento social-. Nadie sabe qué va a pasar. Creo que hay que intentar mantenerse optimista y ocupado. Lo que estoy intentando hacer son cosas que estuve postergando. Todos los días me recuerdo que estoy en una mejor situación que muchas personas y que eso es una bendición. Intento ser lo más útil y ayudar lo más que puedo dentro de mi casa. Hay que pelear contra esta sensación de parálisis y pensar cómo se puede ser útil, apoyando una causa o llamando a alguien que está lidiando con la soledad".

Trailer de "Four weddings and a funeral" de Hulu - Fuente: YouTube 01:57

Video

La tecnología permite que la actriz, que se hizo conocida en todo el mundo por su rol de Missandei, mano derecha y confidente de Daenerys Targaryen en Game of Thrones , pueda continuar las entrevistas para hablar sobre su trabajo en la serie creada por Mindy Kaling y Matt Warburton, que se puede ver los miércoles, a las 23.50, por Fox Premium Series, y en la aplicación de Fox. Cuatro bodas y un funeral está inspirada en la exitosa comedia romántica homónima de 1994, escrita por Richard Curtis y dirigida por Mike Newell, que lanzó a la fama internacional a Hugh Grant , como un hombre con dificultades en el amor hasta que conoce al personaje de Andie McDowell.

Esta nueva versión tiene como protagonista a Maya, interpretada por Emmanuel, una joven profesional de la comunicación política, que viaja a Londres para reencontrarse con sus amigos de la universidad y para recuperarse de un desengaño amoroso .

El amor por la comedia romántica- género que tuvo un boom en los 90 y marcó tanto a la generación de Kaling como a la de Emmanue- atraviesa la serie. La actriz se considera fanática del género y entre sus películas preferidas cuenta a Cuatro bodas y un funeral ; Un lugar llamado Notting Hill, Realmente amor y Love and Basketball , a la que le rinde un pequeño homenaje en el primer episodio de la serie.

"Amo poder trabajar en este género porque es como un sueño de la adolescencia que se hizo realidad. Espero que alguien en algún lugar la está viendo y tenga esa sensación de ´Ay, Dios, esto es genial´", dice Emmanuel y se apura a agregar a su lista de favoritas a Cuando Harry conoció a Sally y Tienes un email .

Nathalie Emmanuel, en la versión televisiva de Cuatro bodas y un funeral, disponible en Fox Premium Series, una remake multicultural y millenial del éxito cinematográfico de 1994 Crédito: Fox Premium Series

Para la actriz, la guionista y productora Mindy Kaling es una posible heredera de Nora Ephron , quien escribió estas últimas dos películas y dirigió también otros clásicos del género como Sintonía de amor . "Si hay alguien que conoce en serio la comedia romántica es Mindy Kaling -dice-. Le encanta compartir ese amor que tiene por el género con el mundo a través de sus trabajos. Para mí fue genial poder ser parte de eso y en especial en una nueva versión de algo tan icónico, en especial en el Reino Unido pero también en todo el mundo".

Es por esto que la actriz considera que la guionista y productora es la persona ideal para adaptar ciertas características de la comedia romántica a la cultura del siglo XXI y a la generación millenial. "Muchas comedias románticas tienen un punto de vista muy estrecho, tienen una mirada masculina y lo que está buenísimo es que Mindy reinventa ciertas características del género para que se adapten a la actualidad, porque muchas de esas cosas ya no son aceptables para el público. Ella homenajea a algunas líneas narrativas y momentos de esas comedias románticas icónicas que amamos tanto, así que se siente el legado de esas historias, personajes y realizadores, transformados para que reflejen al mundo en el que vivimos".

El personaje que encarna en la serie es muy distinto a las heroínas de la comedia romántica con las que creció Emmanuel. Siguiendo una tendencia del reciente renacimiento del género, su protagonista no es una fantasía de chica ideal sino una mujer complicada, más cercana a la realidad. "Fue muy divertido interpretarla porque ella es un desastre. Toma muy malas decisiones. Es una buena persona, se preocupa por sus amigos pero está intentando resolver su vida y comete errores. La heroína tradicional de la comedia romántica es perfecta, no hace nada mal, es inocente. Eso es algo en lo que Mindy y los guionistas pensaron, que a las mujeres en este género no se les permite ser complicadas, equivocarse y tener amistades geniales y buenas relaciones. Maya tiene muchas capas, es muy compleja, por eso fue tan divertido interpretarla. Ese proceso creativo fue muy satisfactorio porque reconozco todo eso. La reconozco en mí misma", confiesa la actriz, riéndose.

Rebecca Rittenhouse y Nathalie Emmanuel, en la versión televisiva de Cuatro bodas y un funeral, disponible en Fox Premium Series Crédito: Fox Premium Series

Otro punto en el que la serie demuestra su actualidad es en la diversidad del elenco encabezado por Emmanuel, algo que aún hoy resulta novedoso. "No podes hacer una serie en una ciudad como Londres y que todos los personajes sean blancos. Creo que Cuatro bodas ... es innovadora porque no hay muchas series que tengan elencos que sean realmente inclusivos. El ambiente en el set fue diferente también y muy divertido para mí. Dice mucho sobre la industria en Inglaterra que tuvo que venir una producción norteamericana para hacer una serie así".

Más allá de la apertura hacia la diversidad en la pantalla, otro cambio del que la actriz es testigo es el trato hacia las mujeres en la industria del cine y la televisión. Emmanuel, que comenzó su carrera cuando tenía diez años en el musical El rey león , actuó en las franquicias de Rápido y furioso y en Maze Runner , y fue parte del elenco central de Game of Thrones , dice que nota una mayor receptividad a escuchar las voces de mujeres de color como ella.

Nathalie Emmanuel y Nikesh Patel en la serie Cuatro bodas y un funeral

"Hay un cambio en el ambiente que te permite expresar tus preocupaciones o sentimientos de una manera más abierta. Eso sucede detrás de escena, pero también cambió muchísimo la manera en la que las mujeres son retratadas. Las mujeres no son perfectas, son como cualquier ser humano de cualquier identidad de género. Pueden ser malas, deshonestas, lo que sea; todos tenemos defectos, a veces hacemos las cosas bien y otras no. Por eso creo que series como Cuatro bodas están cambiando las cosas, porque las mujeres que vemos ahí son más cercanas, es más fácil identificarse con ellas. Es muy frustrante la idea de la mujer ideal en la mirada masculina, por ejemplo. No hay nadie ideal. Estoy muy agradecida de haber podido participar en varios proyectos en los cuales las mujeres tienen personajes bien desarrollados. Eso fue algo muy bueno de Game of Thrones , que las mujeres tenían defectos y muchas otras características", comenta la actriz y agrega que varias de las películas y series que contaba entre sus preferidas tienen aspectos que hoy le resultan problemáticos en ese sentido.

Lo que definitivamente no es un problema para Emmanuel es recordar su experiencia como actriz en Game of Thrones , una de las series con mayor impacto en la cultura popular de la última década y que le abrió nuevas puertas en su carrera.

"Me cambió la vida -dice Emmanuel-. En resumen, así fue. Surrealista. Llegué a la serie en la tercera temporada siendo fan. No era un personaje estable, sólo iba a estar algunos episodios, así que estar hasta el final fue inesperado. Ser parte de un fenómeno así es algo que pasa una sola vez en la vida. Estoy muy agradecida por todo lo que hicimos, conocí a los mejores amigos de mi vida y trabajé con la gente más talentosa y genial".