Nathy Peluso cumplió años y sorprendió al mostrar la cara de qué cantante decoró su torta: “Mis amigos me conocen tanto”

El 12 de enero Nathy Peluso cumplió 28 años, y en ese especial día no faltaron las muestras de cariño para la artista argentina, radicada en España. Entre risas, abrazos y agradecimientos, reveló el especial detalle que recibió por parte de sus amigos, y el gran deseo que perdura en su vida, lo que sería un nuevo paso profesional para ella.

Con una fiesta íntima, Nathy Peluso le dio la bienvenida a un nuevo año de vida. Su grupo de amigos más íntimos formaron parte del festejo que constó de una reunión, en la que la música estuvo más que presente. Es que tal como lo mostró la artista en su cuenta de Instagram, recibió como regalo una torta con una decoración especial: era con el rostro de Luis Miguel.

Nathy Peluso festejó sus 28 años con un íntimo festejo (Foto Instagram @nathypeluso)

“Llegué a los 28 toda pikiii toda coqueta. ¿Puede ser que mis amigos me conozcan tanto que me hayan hecho la torta con la cara de Luis Miguel?”, anunció con gran felicidad y mostró el gran pastel de tonalidades grises con decoración con crema y granas, a tono. En el centro se encontró el gran detalle: la foto del cantante mexicano. Y por supuesto, no faltaron las velas con los números de años que cumplió.

El especial regalo que recibió Nathy Peluso (Foto Instagram @nathypeluso)

Además de agradecer el gran gesto, la interpreté de “Mafiosa” reveló uno de sus deseos de cumpleaños: “Miki, mi deseo siempre será cantar con vos”. Claramente, se refirió a Luis Miguel al utilizar el popular apodo que le adjudicó su padre cuando era pequeño. De esta forma, la argentina contó uno de los tres pensamientos que tradicionalmente se resguardan al momento de soplar las velas de la torta de cumpleaños.

Los comentarios de felicitaciones por un nuevo año de vida no tardaron en llegar. Tini Stoessel se limitó a colocar tres corazones en la publicación, mientras que Alejandro Sanz escribió: “Felicitaciones Nathy”. El futbolista Borja Iglesias Quintás se unió a las felicitaciones, al igual que la artista argentina Miss Bolivia. Por supuesto que sus fans también transmitieron sus buenos deseos en el posteo que superó los 200 mil Me gusta.

Nathy Peluso reveló su gran deseo de cumpleaños (Foto Instagram @nathypeluso)

Nathy Peluso es una de las artistas exitosas que forman parte de la escena internacional. Desde sus primeros lanzamientos musicales en 2017, su carrera tuvo un gran impulso, convirtiéndose en la voz de una generación. Su talento y trabajo la llevó a realizar diversas colaboraciones, como con Cristina Aguilera, en la canción “Pa mis muchachas”, en la gran vuelta a los escenarios de la cantante pop. También realizó el especial de Navidad junto a Raphael. Es por ello que las metas laborales de la argentina generan grandes expectativas.

La artista festejó junto a sus amigos (Foto Instagram @nathypeluso)

Ahora, ella misma expresó sus deseos para lo que podría ser una futura colaboración, si este anhelo llega a oídos del cantante mexicano, que poco a poco se retira de los escenarios, aunque su exposición aumentó notablemente tras el lanzamiento de la serie de su vida, en 2018. Allí volvió a estar en el centro de atención al revelar detalles de sus vivencias, que había mantenido con total hermetismo, hasta el momento.

