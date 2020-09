La periodista e influencer comentó el mal momento que tuvo que vivir en sus redes Crédito: Instagram

24 de septiembre de 2020

La periodista e influencer Nati Jota suele compartir lo que ocurre día a día en su vida, tanto cuando le va bien como cuando le va mal.

En las últimas horas, transmitió su malestar luego de rayarle el auto a su madre.

"Me pone re mal haberle rayado el auto a mi mamá. Ella se lo tomó re bien (no así mi papá) pero me siento culpable e irresponsable y en el fondo creo que no lo soy entonces me da bronca", sostuvo.

"De repente whatsappeandome (sic) con 15 chapistas, ni idea", tuiteó Jota, visiblemente frustrada por toda la situación.

Luego su padre le contestó por la red social. "Sentí el coche raspando contra la pared y fui para adelante porque parecía mas fácil. (Nati Dixit)". "Ay papá, no me expongas", le recriminó su hija.