Nicole Neumann le respondió a la exnovia de Juan Manuel Urcera: “La fama es peligrosa”

Nicole Neumann blanqueó su noviazgo con Juan Manuel Urcera, pero la paz de la flamante pareja duró muy poco debido a las declaraciones de Micaela Álvarez, la exnovia del piloto de TC. La modelo rompió el silencio tras el escándalo mediático y deslizó una filosa reflexión: “La fama es tan peligrosa como atractiva”.

Desde hace tiempo, Neumann mantenía en reserva su vida amorosa, y cuando decidió hacer público su romance con Urcera, no fue en los términos que imaginó. Álvarez aseguró que estuvo seis años en pareja con el piloto de carretera y que continuaban viéndose aún cuando comenzó la nueva relación.

La conductora de Santo sábado (América) se cansó de los rumores y aclaró que está disfrutando de haber encontrado de nuevo el amor. “Estoy bien, trabajando, haciendo de mamá, viviendo un presente muy lindo”, aseguró la modelo en diálogo con Intrusos.

Nicole Neumann habló sobre la ex de su novio: "La fama es peligrosa" - Fuente: América

Consultada sobre las declaraciones de la exnovia de su pareja, aseguró: “Yo no me engancho en esas cosas; no me voy a enganchar con pasados y ex que no me corresponden, nada de lo que se dijo tiene que ver conmigo y con mi presente”.

Sobre el final lanzó una frase dirigida a Álvarez y sus apariciones en los programas de espectáculos: “La fama es tan peligrosa como atractiva, uno que está hace tanto en el medio está acostumbrado a que estas cosas sucedan”. Firme en sus convicciones, cerró: “Mi presente es muy lindo, lo estoy disfrutando y la gente es libre de decir cosas, mentiras, verdades y cada uno es dueño de lo que dice y está todo bien”.

La foto con la que Juan Manuel Urcera y Nicole Neumann blanquearon su romance en las redes instagram.com/manurcera

Mientras tanto, la exnovia del piloto estuvo invitada en el piso del mismo programa y manifestó: “No creo que dure, esa es la realidad; Manu tiene 29 años y toda una vida por delante. Nicole ya tiene hijas y no me lo imagino a él ensamblando a una familia”.

LA NACION