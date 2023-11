escuchar

Nazarena Vélez relató un aterrador episodio que vivió y que protagonizó una de sus exparejas. En medio de la denuncia que recibió el extenista David Nalbandian por acoso y hostigamiento y tras la que reconoció que instaló una cámara de vigilancia en el departamento en el que vivía Aracele Torrado, la actriz expresó que sufrió un hecho similar. “Vi videos míos”, apuntó, luego de relatar cómo se dio cuenta.

En los últimos días, se dio a conocer que el extenista David Nalbandian fue denunciado por presunto acoso y hostigamiento, por parte de su expareja Aracele Torrado. En la causa, que fue archivada en primera y segunda instancia por falta de pruebas, según alegó la Justicia, se señaló que el deportista instaló una cámara de vigilancia en la habitación de la joven.

David Nalbandian fue denunciado por acoso y hostigamiento Fabian Marelli - LA NACION

Posteriormente, se filtró una grabación en la que Nalbandian reconoció que colocó la cámara en la habitación de su expareja. “¿Querés que sea honesto? Sí, la puse ese día. No la pude ver porque no sé qué quilombo hay con Internet. No se puede ver. No pude ver nada”, se escuchó en la conversación.

En medio de un debate sobre la causa en el estudio de LAM (América TV), las panelistas y el conductor del ciclo Ángel de Brito pusieron sobre la mesa diversas hipótesis acerca de lo que podría haber sucedido. En tanto, Nazarena Vélez reveló un aterrador episodio que vivió con una de sus exparejas.

“Hay gente morbosa”, expresó, acerca de los hechos por los que fue acusado el extenista. “A mí, me lo hicieron. A mí, me filmaron con una cámara en mi casa. Lo vi, que me filmó teniendo relaciones sexuales, y casi me infarto”, destacó la actriz, ante la escucha atónita de todos los asistentes.

“Le puso una cinta negra a la luz roja de la cámara”, contó Nazarena Vélez

Ángel de Brito y las panelistas presentes en el estudio se mostraron interesados en conocer de quién se trató. “El primer ‘enfermo’. No quiero dar nombres. Estoy hablando de hace 20 años”, apuntó Vélez. Y relató cómo se dio cuenta del suceso: “Empecé a revisar el departamento y vi una cámara al lado del televisor. ¿Viste esas camaritas chiquitas negras?”, explicó.

“Le puso una cinta negra a la luz roja. Entonces, nunca te das cuenta si te están filmando. Vi videos míos y también de él. Casi me muero”, agregó la actriz. Y advirtió: “Le destrocé el departamento”.

En tanto, las panelistas le mencionaron a Nazarena Vélez que, en muchas ocasiones, la filmación de la intimidad es utilizada para la extorsión de la persona. “Sí, horrible”, aseveró la actriz, con tono de preocupación.

Nazarena Vélez relató el terrible episodio que vivió

Para finalizar, Yanina Latorre señaló que el acusado hipotético podría alegar que situó una cámara en el departamento de su propiedad, previo a abandonarlo, para vigilar lo que sucedía en su vivienda cuando él no estuviera.

En tanto, la causa que señaló a David Nalbandian por presunto acoso y hostigamiento fue archivada en primera y segunda instancia. Mientras, el representante de Torrado, Martín Olari Ugrotte, aseguró que, para ellos, “los hechos están probados”.