Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2020 • 16:11

En los últimos días, Nazarena Vélez comenzó a publicar extensos videos en los que cuenta a cámara anécdotas de su vida. Mientras que en el primer posteo habló de su relación con las drogas , en el segundo contó como transitó sus embarazos. Ahora, la actriz hizo una nueva publicación y escribió: "La cuarentena me agarró reflexiva y con ganas de hablar", escribió en un video que tituló " Cómo y cuándo me enteré que era cornuda ". Sin embargo, la infidelidad en cuestión quedó en un segundo plano, porque en la misma publicación relata que descubrió que su ex pareja filmaba cada uno de sus encuentros sexuales.

"Tenía 23 años. Fue mi segunda relación", comenzó. "Yo me había separado de Alejandro ( Pucheta ) y, a los dos años, empecé a salir con este pibe que no vamos a nombrar, porque en otros capítulos también vamos a hablar de otras cosas que he vivido con él mucho más graves que un cuerno, que tienen que ver con la violencia de género", continuó la actriz.

En ese sentido, manifestó que ella era muy joven y que venía de un "fracaso matrimonial" cuando comenzó a salir con esta persona. "Estaba como un poquito deslumbrada, no sé de qué porque en realidad no tenía nada para deslumbrarme. Pero estaba embobada. Cuestión que yo ya sentía que este hombre con el que no convivía, porque yo vivía en Quilmes todavía y él en Capital, me estaba c.... ¿Viste esas cosas que una siente?", sostuvo.

Así, Nazarena relató que un día logró quedarse sola en el departamento de su novio, y que, cuando él se fue a trabajar, revisó su casa para sacarse la duda. "Me dije: 'Algo tengo que ver´. Según el relato de la actriz, en ese momento comenzó a inspeccionar la casa. "Así que miré para un lado y para el otro y empecé a revisar, a ver si había una tanga".

A la espera de encontrar ropa de interior de otra persona, Nazarena descubrió que en la enorme videoteca de VHS el hombre en cuestión tenía cientos de encuentros sexuales propios registrados con su cámara. "Otras veces que me había quedado en el departamento le había dicho por qué no veíamos algo y él me había dicho que eran cosas de su laburo. Pero ese día, se me dio por agarrar uno de esos videos. Estaba lleno de chicas con las que él tenía relaciones. Lo vi con más de ocho minas distintas", contó.

Lo peor para ella, según relató en el video que subió a Youtube, fue cuando encontró los videos en los que aparecía ella. "Cuando se me ocurre ver un video que tenía como una 'X' y era yo, que estaba filmada con él, teniendo relaciones todas las veces que habíamos estado en su casa en los dos años que llevábamos de pareja... O sea, me había filmado sin que yo me entere", sostuvo.

A continuación, la mamá de Barbie Vélez explicó que se dio cuenta de que en uno de los rincones de la habitación estaba la cámara con un trípode, enfocando en dirección a la cámara. Su exnovio le había tapado la luz roja de encendido. "Es de ciencia ficción, pero se ve que cuando se le cantaba me filmaba a mí y a las otras con las que estaba. Sólo que conmigo tuvo el reparo de tener un video aparte, con las otras era un mix. Un asco".

También ese día la infidelidad pasó a un segundo plano, porque la primera preocupación de Nazarena fue que los videos pudieran filtrarse. "Me empecé a volver loca de verme yo en ese video", explicó. Empecé a pensar en Barbie, porque en ese momento ya tenía a mi hija, en si algún día eso se filtraba. Así que hice m... todo".