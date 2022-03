Nazarena Vélez recordó el noviazgo de su hija con Fede Bal y compartió una dura reflexión

Hace un par de años, Nazarena Vélez era una de las figuras más debatidas en los programas sobre la farándula. Las peleas, escándalos y picantes cruces que protagonizaba eran la comidilla de los medios y no pasaba semana sin que quedara envuelta en algún drama. Sin embargo, esos tiempos quedaron atrás, y ella misma reconoce que está “más tranquila”. Actualmente, ya no es más la invitada a los ciclos de entrevistas, sino que ocupa un lugar como panelista. Cada vez más cómoda en este rol, la nueva angelita de LAM (América) se animó a revivir uno de sus conflictos más recordados: su enfrentamiento con Carmen Barbieri y su hijo, Fede Bal.

Nazarena Vélez se refirió a su relación actual con Fede Bal y Carmen Barbieri

Barbie Vélez y Fede Bal protagonizaron uno de los romances más escandalosos y polémicos de los últimos años. El amor inició a mediados de febrero del 2015 pero, incluso antes de hacerlo oficial, ya habían empezado los cruces. El tan corto como fogoso noviazgo estuvo atravesado por escenas de celos constantes, peleas en público, reproches frente a las cámaras y hasta denuncias mutuas ante la Justicia.

Él no la dejaba ir a las previas junto a sus amigos, ella se enojó porque hizo una coreo de reggeatón muy subida de tono con su compañera del Bailando de ese entonces, y ambos se celaban constantemente debido a los supuestos encuentros con exparejas. De esta manera, cada semana eran noticia por un nuevo drama. Sin embargo, no todo era malo. En medio de la guerra se destacaron algunos baches de amor absoluto, durante los que llegaron a considerar la posibilidad de un casamiento y hasta estuvo el deseo de formar una familia juntos.

Fede Bal y Barbie Vélez estuvieron a punto de casarse Twitter

Finalmente, el noviazgo terminó tan estrepitosamente como inició. Ella lo denunció por violencia de género y, él, por hurto y lesiones menores. En el ambiente ya se hablaba hacía tiempo de las quejas de los vecinos de la pareja, quienes escuchaban gritos y golpes de manera diaria, aunque nunca se supo quien era la víctima y quien el victimario. Un año más tarde, el juez a cargo de las causas dictó el sobreseimiento para ambos.

La guerra no se redujo a Fede y Barbie. Las madres de ambos, Nazarena Vélez y Carmen Barbieri, también terminaron involucradas y así nació una enemistad de por vida. “Nunca me arreglaría con ella”, sentenció la panelista de LAM (América) el viernes por la noche. “Sé que es una buena mujer. Sé que es una laburante, pero se dijeron cosas muy tremendas. A mí me dijo que yo fui la culpable de lo de Fabi”, agregó, en referencia al suicidio de su exesposo, Fabián Rodríguez. No obstante, admitió que ella tampoco tuvo buenas actitudes para con la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine). “Yo también habré sido muy cruel, porque a mí me tocás un hijo y me vuelvo loca”, reconoció.

Nazarena Vélez se refirió a su relación con Carmen Barbieri

Tras el avance de la conversación, sus compañeras quisieron saber qué pensaba del hijo de la capocómica junto a Santiago Bal y le preguntaron si se lo había vuelto a cruzar tras su separación de Barbie. “No, gracias a Dios nunca más”, dijo. Y, en el caso de que Ángel de Brito quisiera invitarlo al programa -ambos tienen una gran relación-, Nazarena aseguró que pediría permiso para ausentarse ese día. “No quiero pasarla mal”, manifestó quien, minutos atrás, había expresado su intención de mantenerse alejada de cualquier conflicto. Si lo logra o no, solo el tiempo lo dirá.