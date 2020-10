Entrevistada por Jey Mammón, Nazarena Vélez se sinceró sobre su vínculo con José María Muscari, con quien se peleó hace unos años a raíz de los dichos del director sobre Fede Bal Crédito: Capturas de pantalla

28 de octubre de 2020 • 12:18

Nazarena Vélez fue invitada a Estelita en casa, el ciclo de entrevistas que conduce Jey Mammón por América, y reveló cómo está su relación con José María Muscari, con quien mantuvo una amistad estrecha hasta que se enfrentaron en un escándalo hace unos años.

"Está todo bien pero no hay más contacto. No me quedó la sensación de la amistad ni las ganas, para ser completamente sincera", contó Nazarena. "Sí tengo buena onda, él me mandó un mensaje a principio de año, yo estaba en San Rafael (Mendoza). Me encantó el mensaje, mucho más porque estaba muy emotivo con Titi (su hijo más chico de la relación con Fabián Rodríguez)", manifestó.

"Como familia compartimos un montón de cosas: él es el padrino del hijo de mi hermano, de Jesús. De verdad compartimos un montón de cosas", afirmó, y agregó: "Cuando eso se rompe, yo siento que no hay mucho más que se pueda hacer".

Cabe recordar que su pelea con Muscari comenzó cuando se filtró un audio en el que, de forma totalmente despectiva, el director se refería a Fede Bal, expareja de Barbie Vélez. Sus dichos fueron en el marco del festejo de cumpleaños de la hija de la vedette quien, por ese entonces, atravesaba su difícil separación con denuncias por violencia en la Justicia.

A pesar de que Nazarena, quien para entonces era su íntima amiga, lo había defendido de las críticas, Muscari sospechó que había sido ella misma quien viralizó el audio y, desde entonces, cortaron la relación.