Netflix: cuál es la serie que se posicionó en el top 10 de la plataforma en tan solo una semana

Hermosa, original y “una aventura de autoaceptación”. Así definen los usuarios de Netflix a la miniserie polaca Reina [Królowa, su nombre original], que poco después de cumplir su primera semana en la plataforma ya consiguió incorporarse entre las más consumidas.

Podría tratarse de su abordaje sobre la paternidad en la comunidad LGTBI en coincidencia con el mes del Orgullo, por su intriga sobre los secretos familiares que atraviesan los personajes o por el recorrido por la ciudad de París y por Polonia, donde se desarrolla la historia. Puede que sea una mezcla de todas las características. Pero la realidad es que esta producción, creada por Árni Ólafur Ásgeirsson, ganó aceptación entre los usuarios de Netflix.

La miniserie polaca entró pisando fuerte. Con su estreno el 23 de junio, consiguió posicionarse en el top 10 de la televisión de habla no inglesa, con más de 7.400 millones de reproducciones entre el 27 de julio y el 3 de junio. Este ranking de la plataforma lo lidera La casa de papel (Corea), con 49 millones de visualizaciones; seguido de Yo soy Betty, la fea, con casi 12 millones.

Reina, la miniserie polaca que se estrenó el 23 de junio y ya consiguió posicionarse en el top 10 de la televisión de habla no inglesa Captura de video: Netflix

Con tan solo cuatro capítulos de menos de una hora de duración, la serie polaca es una de las más recomendadas en las redes sociales.

¿De qué trata?

Sylwester (interpretado por Andrzej Seweryn) es un sastre jubilado y drag queen que vive en la imponente ciudad de París desde hace 50 años, cuando emigró de Polonia, su país natal, al que juró no volver nunca. Pero una carta inesperada lo hizo replantearse su promesa: su hija, a la que nunca llegó a conocer, estaba enferma y necesitaba la donación de un riñón para poder sobrevivir. Sylwester ahora deberá enfrentar su pasado.

Frente al enojo de su hija por la sensación de abandono, se encuentra la inocencia y amabilidad de su nieta; con la que el exsastre pretenderá crear un vínculo nuevo y no solo que acepten quién es, sino aceptarse también a sí mismo.

En esta emotiva producción, que mezcla la comedia y las dificultades de la vinculación familiar, también participan Maria Peszek, Julia Chętnicka, Kova Réa, Antoni Porowski, Pawel Koślik, Henryk Niebudek y Piotr Witkowski. Por el momento, la plataforma no anunció una segunda temporada de la miniserie, aunque su auge continúa en ascenso.

Viejos conocidos

En el amplio catálogo de la plataforma no solo las producciones novedosas escalan en el ranking. Un caso curioso fue el de la película Maldad oculta que, a pesar de que su estreno se produjo en 2019 y no contó con un gran éxito en aquel momento, el film no solo se logró instalar en los diez primeros puestos de Netflix a principios de este mes, sino que ocupó el puesto líder en la Argentina.

Esta historia de ficción, protagonizada por Nicolas Cage y dirigida por Stephen Campanelli, mantiene la incógnita hasta el último minuto de su resolución. Walter, el protagonista, es un joven que queda varado al momento en que se desata una tormenta en Estados Unidos. La solidaridad de una aparentemente amable pareja le sorprende cuando ambos le ofrecen refugio, pero se trata solo del principio de una estadía que poco tiene que ver con la tranquilidad.