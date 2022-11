Netflix la soltó y fue rescatada por HBO Max: la serie que fracasó en las dos plataformas y fue cancelada por tercera vez

escuchar

En el mundo del cine suceden detalles curiosos. Hay producciones que cuando llegan a la pantalla grande se convierten en éxitos emblemáticos, pero otras pasan sin ningún tipo de consagración. Si bien algunas piezas no se rinden y buscan oportunidades en el mercado del streaming, las cosas no salen como esperan. Un claro ejemplo de esto es Tuca and Bertie, una serie a la que dos plataformas le soltaron la mano en nada más y nada menos que en tres ocasiones.

Se trata de una animación realizada por Lisa Hanawalt y emitida por primera vez en mayo de 2019 en Netflix. En aquel entonces, compartieron una temporada de diez episodios, pero la trama no terminó de convencer a la audiencia y fue cancelada.

Se trata de una serie animada que narra la vida de dos aves Netflix

En 2020, el canal Adult Swim colocó en su programación una segunda temporada, donde obtuvo un éxito arrasador. Por este motivo, la productora tomó la decisión de compartir la tercera temporada en la plataforma HBO Max y probar suerte; sin embargo, en las últimas horas trascendió que fue cancelada nuevamente.

“Lamentablemente, Tuca and Bertie ha sido cancelada. A todos nuestros fanáticos: los amamos y no podemos agradecerles lo suficiente por su apoyo a lo largo de los años. Por favor, nunca dejes de hacerte fan de los extraños personajes y disfrazarte de ellos para Halloween”, escribió Hanawalt en una carta que publicó en su cuenta de Twitter, donde anunció la noticia.

“Nuestros ejecutivos fueron todos inteligentes y reflexivos, y estoy agradecida de que tuviéramos el espacio para hacer todos estos episodios salvajes y conmovedores sobre cosas que me importan mucho”, agregó.

Ante esta novedad, los fanáticos se pronunciaron en Twitter y dejaron cientos de opiniones al respecto. “Sin Tuca and Bertie la entrada al mundo adulto hubiese sido mucho más espeluznante de lo que fue, estoy de luto, una de las series que mejor me acompañó en un momento bisagra de mi vida se va cancelada por intereses empresariales, qué bronca todo”, expresó una usuaria. “Estoy dibujando los animales en honor a Tuca and Bertie (que debería tener al menos 100 temporadas en lugar de cancelarse)”, aseveró otro usuario.

La carta completa que compartió Lisa Hanawalt, la productora Twitter

De qué trata la serie animada Tuca and Bertie

Tuca and Bertie cuenta la amistad entre dos aves que viven en un mismo departamento. Tuca, que lleva la voz de Tiffany Haddish, es un tucán que vive la vida con total tranquilidad y tiene la característica de ser impulsiva. Bertie, personaje vocalizado por Ali Wong, es un zorzal tímido e inseguro.

Si bien ambas llevaban una excelente relación y se complementaban de buena manera, la historia da un giro radical cuando Bertie se muda al piso de abajo con su novio, un petirrojo europeo llamado Speckle.

En simultáneo, la historia refleja los repentinos cambios que viven los personajes, además de las experiencias traumáticas, las dificultades que atraviesan por la sociedad en la que se encuentran y el temor a fracasar en los proyectos que uno se propone.

Los personajes principales de la serie animada Netflix

“Una tucán muy despreocupada y una zorzal muy insegura son buenas amigas que se ayudan mutuamente a sortear los altibajos de la vida”, reza la sinopsis de Netflix. Si bien la producción intentó tener éxito en diversos espacios, por motivos de audiencia y otras cuestiones que aún no trascendieron, no logró el resultado que esperaba.

LA NACION