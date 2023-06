Netflix lanza un documental que retratará la historia del icónico dúo pop Wham!: cuándo se estrena

escuchar

Los documentales en torno a artistas de la música ocupan un espacio en Netflix para los más fanáticos de los artistas. Rompan todo: la historia del rock en América Latina, Gaga: five foot two o Héroes: silencio y rock&roll; incluso Metallica, fueron retratados en producciones bajo el género de documental, para desarrollar sus comienzos y su posterior éxito. Dirigido por Chris Smith, en las próximas semanas se estrenará una crónica sobre el origen de la banda Wham!, que conquistó los escenarios en la década de 1980 con hits como “Wake me up before you go go”: cuándo se podrá ver.

Cuando se conocieron en la adolescencia, George Michael y Andrew Ridgeley, probablemente no eran conscientes del éxito que tendrían a partir de 1981. El dúo británico se consagró como uno de los referentes del pop en la música, con temas exitosos a nivel mundial, como “Last Christmas”, “Bad boys” o “The edge of heaven”. Cinco años después, firmaron su separación, en 1986.

“Sus canciones son icónicas. Su historia es increíble”, apuntaron desde la cuenta oficial de Netflix en Twitter. “Ahora, por primera vez, George Michael y Andrew Ridgeley comparten, en sus propias palabras, las historias detrás de Wham!”, indicaron para anunciar el documental, que se estrenará el próximo 5 de julio en el gigante de streaming.

La producción, dirigida por Chris Smith, relatará los comienzos de la banda de pop, desde la formación del vínculo de amistad entre los dos músicos hasta la explosión de sus grandes hits en todo el mundo. Un anuncio que sembró la expectativa entre los fanáticos, que plasmaron su emoción a través de las redes sociales. “No puedo esperar al 5 de julio. ¡Qué dúo!”, señaló un usuario.

“Ya quiero revivir toda la nostalgia y aprender aún más sobre uno de mis dúos de pop favoritos. Realmente, Wham! definió una era y este documental es una visita obligada para cualquier fan de la música”, sentenció otra. Un tercero agregó: “Escucharlos siempre me devolverá a mis 16. Fue un año increíble”.

El argentino que produjo un documental de Netflix

El catálogo de Netflix incluye una serie de producciones para todos los gustos en cuanto a géneros. En su oferta, el gigante de streaming homenajea a figuras célebres que marcaron un antes y un después en su ámbito. Así fue el caso de Virgilio Martínez, un chef peruano que fue representado en un documental de la plataforma, dirigido por un argentino.

De la mano de Alfred Oliveri, el 20 de junio se estrenó en Netflix el documental Virgilio, una producción que detalló la trayectoria gastronómica del chef Virgilio Martínez, además de las razones que llevaron al profesional peruano a hacer realidad su pasión.

“Este rodaje tuvo la épica que siempre acompaña las producciones de House of Chef: equipos reducidos, talentosos y apasionados. Llegamos con un guion sólido, pero el viaje se convirtió en una verdadera aventura. También está la historia de amor con Pía”, señaló el productor.

