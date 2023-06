Alfred Oliveri dejó atrás sus tiempos de reportero estrella en la Argentina y se afianza como productor con una nueva serie en Netflix

escuchar

En los 90, Alfred Oliveri se paseaba por la televisión argentina como pez en el agua: fue reportero de Caiga quien caiga y El Rayo y su lugar dentro de los medios de comunicación parecía prometedor. Hoy está lejos de ese notero hiperquinético que perseguía celebridades y transcurrieron cinco años desde que decidió cambiar de rumbo para instarlarse en Europa y establecerse como productor y director de sus propias películas documentales especializadas en el mundo de la cocina, el vino y los destilados. Con su productora, House of Chef, realizó los docu-films de Germán Martitegui, Pablo Rivero y Renato “Tato” Giovannoni.

En los últimos meses, Oliveri emprendió un nuevo desafío como creador audiovisual y se abocó a contar la historia del chef Virgilio Martínez y de su restaurante peruano Central, calificado como el mejor de la década en Latinoamérica. Virgilio se estrenó el 20 de junio en Netflix y recorre la vida y vocación de chef en primera persona. A lo largo de la docu-serie, el director busca homenajear a la gastronomía peruana a través del viaje de Martínez hasta las Terrazas de Moray para reabrir su restaurante, tras dos años de incertidumbre causada por la pandemia. Esta nueva apuesta de Oliveri como productor no hace más que confirmar su amor por la gastronomía y su consagración detrás de cámara.

Apasionado por las historias, Alfred Oliveri encontró su nicho en la alta gastronomía; en la imagen junto al chef Virgilio Martínez Netflix

El lanzamiento de Virgilio colmó a Oliveri de expectativas. Desde su óptica, más que un chef, Virgilio Martínez es todo un aventurero cuya pasión y creatividad lo llevan a redescubrir el territorio de su país -Perú- hasta convertirlo en un lienzo sobre el cual plasmar su arte gastronómico. En su rol de productor -y a minutos de su estreno- recordó los años de planificación y filmación con emoción: “Este rodaje tuvo la épica que siempre acompaña las producciones de House of Chef: equipos reducidos, talentosos y apasionados. Llegamos con un guion sólido, pero el viaje se convirtió en una verdadera aventura. También está la historia de amor con Pía”, señaló entusiasmado sobre el vínculo entre Martínez y su esposa, la galardonada chef Pía León.

Por su parte, el chef estrella del proyecto se mostró muy conforme con los resultados de la propuesta: “Este film es una oportunidad de compartir el trabajo que venimos realizando con la gastronomía, y mostrarlo a nivel global. Queremos transmitir la importancia de la unión de fuerzas en distintos campos, que las personas crean en nuestra diversidad, y que reconozcan nuestras virtudes y el camino de los sueños a pesar de las adversidades” comentó Virgilio sobre el documental.

Virgilio Martínez en plena creación gastronómica Netflix

Acerca de House of Chef

Fundada por Alfred Oliveri, House of Chef es la primera casa productora en Latinoamérica especializada en films vinculados al mundo de la cocina, el vino y los destilados. De 2018 a la fecha, lleva producidos y estrenados cinco largometrajes que alcanzaron repercusión internacional a partir de sus premieres en festivales como el de San Sebastián y Marché du Film del Festival de Cannes.

Alfred Oliveri fundó la saga House of Chef y ya lleva tres largometrajes realizados contando epopeyas de grandes cocineros, como Germán Martitegui, Mauro Colagreco o Gastón Acurio. Netflix

En una entrevista publicada por LA NACIÓN en febrero del 2022, Oliveri profundizó en su plan de trabajo y el alcance de sus producciones: “Hace 30 años que estoy en el negocio. De estar delante de cámara pasé a producir, tuve mi primera productora en Barcelona en el año 2005. Después volví a la Argentina, empecé a hacer programas para el cable, series. Hice cosas con Deborah de Corral, Julieta Ortega, Milo Lockett... Y cuando hice un proyecto para El Gourmet sentí que había que hacer algo en relación a la gastronomía”.

“En el 2015 fundé House of Chef. A partir de eso, conecté con todo lo más interesante que estaba pasando a nivel gastronómico en el mundo. Me convertí en especialista en lo que son historias en relación a la gastronomía, que van más allá de una receta ”, subrayó. Poco a poco su proyecto fue creciendo y aquel cambio de rumbo en su profesión echó raíces: “Financié todo el comienzo de House of Chef a pérdida, porque creía en mi idea y en lo que estábamos haciendo. Vi que ahí había un camino. No era simplemente contar cómo se hacía la endibia. Había toda una cosa alrededor que me podía permitir trabajar con la música, con la literatura, con los territorios. Un cocinero es casi como un artista y yo vengo de ahí, de los escenarios, del teatro, de los camarines, del rock and roll, del espectáculo en sí mismo de toda la vida, es lo que yo mamé. Entonces, la gastronomía se convirtió para mí en un nuevo escenario, con buenas historias para contar”, destacó en aquella ocasión.

House of Chef es la primera casa productora en América Latina, especializada en films sobre el mundo de la cocina, el vino y los destilados. Netflix

Sobre la posibilidad de volver a vivir en la Argentina se mostró poco contundente: “Focalicé mi trabajo en las películas, y ese proceso incluye largos tiempos de escritura de guion, de preproducción y de rodaje en otros lugares. Mis productores no están en la Argentina y mis películas no son para la Argentina, sino que son parte del mercado latinoamericano y europeo. Entonces, si bien tengo una oficina en Buenos Aires, no necesito estar ahí ni necesito del mercado interno. Creí en mi trabajo, creí en mi deseo de ir detrás de mi pasión y lo he puesto en hechos desde el minuto cero en contra de cualquier sentido común, de cualquier persona razonable”, sostuvo conforme con el fruto del giro de su vocación y de sus decisiones.

