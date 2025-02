Nickel Boys, la película candidata al Oscar, ya está disponible en la Argentina: dónde verla

La cuenta regresiva para que comience la 97° edición de los Premios Oscar está próxima a llegar a su fin. El domingo 2 de marzo, a las 21, el humorista Conan O’Brien aparecerá en el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles para dar inicio a la ceremonia. Este año reina la incertidumbre, puesto que algunas categorías aún no están del todo definidas. Una de ellas es la de mejor película. De las diez candidatas, nueve se estrenaron en la Argentina. Finalmente, esta semana se completó el cupo, puesto que Nickel Boys llegó oficialmente al país y ya está disponible para verla. A continuación, todo sobre el film basado en una novela ganadora del premio Pulitzer que no te podés perder.

Los chicos de la Nickel (Nickel Boys) es una de las 10 candidatas para llevarse el Oscar a mejor película. Además, compite en la categoría de mejor guion adaptado. Dirigida por RaMell Ross (Easter Snap y Hale County This Morning, This Evening) el drama ambientado en la década del sesenta retrata el vínculo de dos jóvenes afroamericanos que entablan una fuerte amistad mientras buscan sobrevivir y hacerle frente a las atrocidades de la Nickel Academy, un reformatorio de Florida. Si bien la institución es ficticia, está inspirada en Arthur G. Dozier School for Boys -conocido también como Florida School for Boys-, un reformatorio de hombres de la ciudad de Marianna, en el estado de Florida, en el cual sus internos eran obligados a trabajar y sometidos a brutales palizas y abusos.

Los chicos de la Nickel (Nickel Boys) compite en los Oscar en las categorías de mejor película y guion adaptado (Foto: Captura de video)

Nickel Boys es una adaptación de la novela de 2019 The Nickel Boys del autor estadounidense Colson Whitehead, la cual en 2020 fue distinguida con el Premio Pulitzerr a la mejor ficción. La película está protagonizada por Ethan Herisse, conocido por su trabajo en la miniserie de Netflix Así nos ven (When They See Us) y Brandon Wilson, actor de la película de 2020 El camino de regreso (The Way Back).

El filme está basado en la novela The Nickel Boys de Colson Whitehead, ganadora del premio Pulitzer en 2020 en la categoría de ficción (Foto: Captura de video)

Aunque la película se estrenó en 2024, era la única de las 10 candidatas al Oscar que no se podía ver en la Argentina, hasta ahora. Finalmente, llegó al país el jueves 27 de febrero, pero, a diferencia de sus rivales del domingo, no pasó por los cines y desembarcó directo en el streaming.

Los chicos de la Nickel ya está disponible en la Argentina para darle play en la plataforma Prime Video.

Nickel Boys: Ficha técnica

Duración: 140 minutos

140 minutos Reparto: Ethan Herisse, Brandon Wilson, Daveed Diggs, Hamish Linklater, Fred Hechinger, Aunjanue Ellis-Taylor, Craig Tate y Luke Tennie

Ethan Herisse, Brandon Wilson, Daveed Diggs, Hamish Linklater, Fred Hechinger, Aunjanue Ellis-Taylor, Craig Tate y Luke Tennie Dirección : RaMell Ross

: RaMell Ross Guion: RaMell Ross y Joslyn Barnes

RaMell Ross y Joslyn Barnes Nominaciones recibidas: 2 (Mejor película y guion adaptado)

2 (Mejor película y guion adaptado) Premios ganados: Por definirse

Por definirse Dónde verla: Prime Video

Nickel Boys compite el domingo en los premios de la Academia en dos categorías: Mejor película, donde sus rivales son Emilia Pérez, El Brutalista (The Brutalist), Wicked, Anora, Cónclave (Conclave), Duna: Parte 2 (Dune: Part 2), La Sustancia (The Substance), Un completo desconocido (A Complete Unknown) y Aún estoy aquí (I’m Still Here) y mejor guion adaptado, donde sus rivales a vencer son Emilia Pérez, Un completo desconocido, Cónclave y Las vidas de Sing Sing (Sing Sing).

La película está disponible en la Argentina a través de la plataforma Prime Video (Foto: Captura de video)

Además de Nickel Boys, hay otras nominadas al Oscar que también se pueden ver en plataformas streaming. Duna, parte dos, protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya, está disponible en Max y a La sustancia, con Demi Moore y Margaret Qualley se le puede dar play en Mubi.

Los premios Oscar se entregan este domingo 2 de marzo a partir de las 21. La ceremonia se podrá seguir en la Argentina a través de TNT.