escuchar

Un nuevo escándalo del corazón se convirtió en el centro de atención y tiene como protagonistas a jóvenes referentes de la escena musical nacional e internacional. Todo sucedió tras la difusión de un video en el que se expone una presunta infidelidad de Hassan Emilio Kabande Laija, conocido popularmente como “Peso Pluma”, hacia quien era su novia, Nicki Nicole. Desde entonces, la artista argentina había realizado un escueto comunicado en su cuenta de Instagram en el que confirmó la ruptura amorosa y admitió que se enteró de la misma forma que todos, por redes sociales. Pero ahora, para sumar un nuevo capítulo en esta triste historia, durante un show en vivo, la argentina tuvo un contundente gesto que no tardó en vincularse con el duro momento que atraviesa.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, había expresado Nicki Nicole el pasado 13 de febrero, en su cuenta de Instagram, horas más tarde de la difusión del polémico video que mostraba a Peso Pluma caminando, tomado de la mano de una joven, por un casino en Las Vegas.

De esta forma, Nicki confirmó las especulaciones acerca de la infidelidad y dio por entendido que la relación que blanqueó en octubre pasado había finalizado. En las últimas horas, mediante su canal de difusión de Instagram sumó un mensaje para sus seguidores: “Una vez más, gracias a todos por el amor que me están haciendo llegar. Los quiero mucho”.

Nicki Nicole y Peso Pluma terminaron su noviazgo tras una posible infidelidad de parte del cantante @ pesopluma / Instagram

En este contexto, la rosarina continúa con su gira por Latinoamérica, y luego de presentarse en Bolivia, el 16 de febrero por la noche brindó su show en Guatemala, siendo el primer encuentro con sus fans tras conocerse su separación. Por ese motivo, sus movimientos arriba del escenario fueron observados detalladamente, y un gesto que realizó fue vinculado con el escándalo que protagoniza.

Mediante un video filmado desde el público y difundido por la usuaria @allison_ac2 en TikTok, se dio a conocer que mientras la cantante presentaba “Entre nosotros”, tema en colaboración con Thiago PZK, María Becerra y Lit Killah, realizó la seña ‘fuck you’ con su dedo para expresar cierta bronca. Este momento fue vinculado con la infidelidad de Peso Pluma, porque lo realizó mientras cantaba el verso “tú me decías que por mí te morías, pero era otra la que preferías”, provocando una gran ovación entre los presentes.

Nicki Nicole se separó de Peso Pluma tras la difusión de un video en el que se lo ve a él de la mano con otra mujer (Foto Instagram @nicki.nicole)

No obstante, no fue la única expresión de Nicki durante la mencionada canción. En el mismo fragmento se puede apreciar que, cuando terminó la frase “intenté darte mil chances, no supiste aprovecharme. ¿Qué es lo que tengo que hacer pa’ afrontarte? Espero que te dé la cara cuando me veas mañana”, lanzó una sonrisa -presuntamente irónica- mientras movió la cabeza con un gesto de negación.

“Desplumen a Peso Pluma”; “Ella canta eso con bronca, no con dolor. Con dolor cantaba cuando terminó con Trueno”; “Le tiro con altura. Te respeto mucho Nicki por tu fuerza. Hermosa todo el amor”; “Gritalo reina”; ”Aguante Nicki Nicol, lo mejor está por venir. Peso Pluma resultó poco hombre” y “Ya vas a estar bien reina”, fueron algunos comentarios en apoyo a la cantante.