Nicolás Occhiato, conductor del programa Nadie dice nada (Luzu TV), el cual se emite de lunes a viernes de 10 a 13 horas, le expresó a sus compañeros la tristeza de un momento que opacó la celebración del aniversario de la conquista del Mundial de Qatar.

Es que el influencer, con un tono de voz que denotaba tristeza, confirmó que le entraron a robar a su casa y encerraron a su perro Carlitos en el baño. Según el relato de los presentes, esto ocurrió durante el fin de semana y golpeó duramente a Occhiato, quien mostró una faceta desconocida a su público.

“Lo voy a contar porque estoy medio bajón”, empezó el creador de contenidos, quien lidera su programa de streaming y cuenta con la participación de un staff conformado por Flor Jazmín Peña, Romina “Momi” Giardina y Nacho Elizalde. A raíz de esta declaración, sus columnistas intentaron que él devele el motivo que lo llevó a estar con ese ánimo.

En esa misma línea, el creador del espacio y de Luzu TV siguió: “Entraron a robar en mi casa. Así que me ven medio abajo es por eso. No lo iba a decir, pero iban a pensar que me pasa algo. Pasó eso”, agregó luego y contrapuso el momento de felicidad por la obtención de la Copa del Mundo, con este hecho lamentable al conocer que delincuentes ingresaron a su domicilio y se llevaron objetos de valor.

Tras esta triste introducción del tema, Occhiato reveló cómo fue el hecho: “Me entraron a robar. Pasamos un mal momento. A Carlitos lo encerraron en el baño y por suerte no pasó nada. Se llevaron algunas cosas de valor”, aseguró en referencia a su mascota, con quien tiene un gran apego.

Nico Occhiato junto a su perro Carlitos Instagram (@nicoocchiato)

Al ser una celebridad reconocida en las redes sociales, donde construyó su imagen que lo catapultó a la fama, Occhiato recibió el cariño de sus seguidores en este complicado momento personal, donde además de perder sus pertenencias, también la pasó mal por su perro.

“Te mando muchas fuerzas en este momento, Nico”; “Arriba, Nico, todo lo material se recupera y más a vos que le pones todo el corazón a todo lo que haces, vamos, loquito”, fueron algunas de las menciones en la plataforma X como también en las transmisiones en vivo de Luzu.