Nico Vázquez viajó a Mar del Plata con sus compañeros de Rocky y mostró todo
Tras confirmarse su divorcio de Gimena Accardi y pasar unos días difíciles en el teatro, el actor y el elenco de la obra líder de la calle Corrientes disfrutaron de unos días de relax, juegos y buena comida
- 3 minutos de lectura'
En la actualidad, la calle Corrientes tiene como líder de la taquilla a la obra Rocky, el éxito teatral que encabeza Nico Vázquez. Desde hace meses, el espectáculo se volvió el preferido del público y hasta figuras como Lionel Messi y Leandro Paredes no se la quisieron perder. En medio de este clima, el protagonista y sus compañeros de elenco emprendieron un viaje grupal a Mar del Plata para celebrar y no faltaron los abrazos, charlas, juegos y buena comida. De esta manera, el actor aprovechó para distender en un delicado momento personal por su reciente divorcio con Gimena Accardi.
Fiel a su estilo, el artista compartió en redes sociales la intimidad de esta experiencia. En un video que subió a su cuenta de Instagram, donde cosecha 4,3 millones de seguidores, recopiló los mejores instantes. Allí se puede ver la complicidad entre colegas, charlas frente al mar, bailes al sol, juegos en la arena, cenas compartidas e incluso una breve visita a un campo con caballos.
“Un regalo estar todos juntos en este paraíso en Mardel. Seguimos festejando el éxito que estamos viviendo, y no hablo solo del éxito de trabajar a sala llena con un espectáculo increíble, sino del éxito más profundo: el de habernos encontrado como equipo. El de querernos, mirarnos, acompañarnos y disfrutar este viaje juntos. Agradezco a cada uno de ustedes y a todo lo que nos va sucediendo. Vamos por más, siempre con el corazón”, escribió el actor junto a imágenes donde aparece acompañado por las actrices Mercedes Oviedo, Dai Fernández, dos mujeres con las que se lo vinculó, y otros integrantes de la producción.
El viaje también sirvió para destacar el presente del proyecto: “Gracias a ustedes, Rocky es la obra más vista del país. Por eso nos regalamos esto”, dijo a cámara, con la playa de Mar del Plata como fondo y el entusiasmo de un grupo consolidado. Entre risas y gestos de afecto, las imágenes mostraron cómo la alegría traspasó el escenario y se replicó en la vida diaria.
La publicación se llenó de mensajes de apoyo. “Qué energía tan linda transmitís, Nico”; “Ese grupo se nota arriba del escenario” y “Qué bueno verte rodeado de cariño”, comentaron sus seguidores, que reconocieron en el elenco algo más que un vínculo laboral.
Por último, el actor agradeció este descanso y anunció su regreso a la ciudad. “Días de conexión real, de amor compartido, brindis sinceros, charlas, risas, entre playa y naturaleza, mates al sol, comida rica y momentos simples que se vuelven eternos. Todo lo que hace bien. Me sentí como en casa. Ahora a volver al ring. Esto también es Rocky”, escribió en otra publicación.
