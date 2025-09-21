Nicolás Vázquez y Gimena Accardi volvieron a cruzarse tras la escandalosa separación

En julio de este año, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez le pusieron punto final a su relación después de casi 20 años en pareja. El matrimonio, que sorteó diferentes dificultades, no pudo con un acto de infidelidad en medio del desgaste de la relación, lo que decantó en un divorcio. Sin embargo, el afecto entre ambos artistas sigue intacto. Así se dejó entrever en la reunión familiar a la que acudieron y de la que dieron cuenta en sus redes sociales.

Mediante la historia de Instagram, Accardi posteó una foto de una torta con un ángel en el medio y un cartel detrás de la primera comunión de un niño del que no hizo referencia. En una captura doble, la actriz apareció con el chico y solo agregó un emoticono de corazón gris.

Gimena Accardi estuvo presente en una reunión íntima con personas en común con Nicolás Vázquez (Fuente: Instagram/@gimeaccardi)

Por su parte, Vázquez hizo lo mismo, pero en el living de la casa. Allí posó con el joven que recibió su primera comunión y escribió: “Feli del amor”. Al mismo tiempo añadió un emoticono de infinito y otro corazón gris. Esa fue la única referencia del actor en el evento, a diferencia de su ex, que también se mostró con una amiga en el patio del complejo.

Mientras que ninguno apareció en una misma foto, los dos vencieron las barreras de los estigmas y asistieron a este evento íntimo el sábado 20 de septiembre. Ni Accardi ni Vázquez se mencionaron ni dieron detalles extras del encuentro, aunque quedó en claro que son capaces de compartir un mismo espacio, pese a la separación y el divorcio.

Nicolás Vázquez junto al mismo niño con el que Accardi se sacó una foto (Fuente: Instagram/@nicovazquezok)

En diferentes oportunidades, los ex Casi Ángeles manifestaron que aún preservan un cariño y amor por el otro. Aunque ya no convivan y después de la angustia pública que vivieron, continúan con un trato adulto; ya que, incluso parte de su círculo de amigos es el mismo, por lo que se cruzarán en reiteradas ocasiones.

Días atrás, en diálogo con LAM (América TV), Accardi se sinceró con el equipo sobre los rumores de un affaire con un tal Ulises y habló de sus sentimientos por Vázquez. A la salida de su participación en el canal de streaming Olga y sin pretenciones, introdujo: “Yo hace ya varias semanas abrí mi intimidad. Me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Dos cosas que para mí eran muy importante aclararlas. Lo hice, no me arrepiento, pero eso lleva un proceso largo de exposición, yo ya no tengo más ganas de hablar de mi intimidad. Nunca lo hice y no quiero seguir haciéndolo”.

“Yo sé las cosas como son. Sé la verdad, Nico la sabe, que para mí es lo importante en todo esto. Y les doy la nota porque no me quiero irme corriendo, ni mucho menos, pero no tengo nada interesante para decir. No me dan ganas de aclarar nada, digan lo que digan. Digan el disparate que digan, yo no tengo más ganas de aclarar más cosas, porque yo lo que quería aclarar ya lo aclaré. Para mí era importante”, añadió.

Separación de Gime Accardi y Nico Vázquez: la actriz contó cómo atraviesan esta etapa

Hacia el final de la nota, la actriz destacó: “Lo importante es que con Nico nos amamos y estamos bien”. En relación con eso, contó que durante este período cuenta con el apoyo del actor, su familia y sus amigos más cercanos.