El emotivo video con el que Evangelina Anderson anunció que se instala en Argentina tras separarse de Martín Demichelis

Luego de confirmar su separación de Martín Demichelis, con quien estuvo más de 17 años y tuvo tres hijos, Evangelina Anderson confirmó que se instala en Argentina con un emotivo video en redes sociales.

A través de un clip titulado “Y un día volvimos…” -que publicó en su Instagram-, en el que mostró a sus hijos cuando eran pequeños y su arribo al Aeropuerto de Ezeiza, entre distintas imágenes, relató: ”Alemania, Inglaterra, España. Sin dudas esta es la más difícil de todas. La más dolorosa. Todos los que dejamos nuestro país atrás, sabemos de esa sensación única de volver a casa“.

Evangelina junto a su expareja y sus dos hijas (Fuente: Instagram/@evangelinaanderson)

Y continuó con imágenes de momentos íntimos con sus familiares y amigos: “Volver a sentir el calorcito de un abrazo con tu viejo, volver a probar la comida de mamá, también sus abrazos. Volver a reír a carcajadas con tus amigos, las charlas infinitas con tus hermanos. Volver a los lugares donde fuiste feliz siendo un niño. Volver a nuestras costumbres que igual las llevamos a todos lados".

“Volver a buscar esos pedacitos de tu corazón que quedaron por ahí, esperando que algún día vuelvas. Gracias por permitirnos esta hermosa vuelta a casa. Por un ratito más. No hay día que no nos despertemos y nos sigamos valorando lo que tenemos. Por eso siempre agradezco volver a recordar de dónde vinimos y de dónde somos“, concluyó.

Bastian Demichelis, el hijo mayor de Evangelina, se tatuó los ojos de ella en su brazo como muestra de amor a su madre

Cabe destacar que la exvedette dejó su carrera en Argentina para acompañar a su pareja en su camino como futbolística y juntos se mudaron a Múnich; en ese momento, ella estaba embarazada de su primer hijo, Bastian. Desde entonces, lo acompañó en toda su trayectoria, lo que los llevó a vivir en distintas ciudades del mundo como Manchester, Málaga y Marbella, entre otras.

En ese camino tuvieron otras dos hijas: Lola, la segunda, y Emma, la más pequeña de los tres. En 2012, atravesaron una fuerte crisis con separación temporal, pero la superaron y, en 2015, Martín le propuso casamiento durante su cumpleaños. Fue así que se casaron por civil en Argentina y también lo celebraron en Europa.

Evangelina junto a sus tres hijos: Bastian, Lola y Emma (Foto: Instagram/@evangelinaanderson)

La familia Demichelis se instaló en Argentina a fines de 2022, después de casi quince años de haber vivido en el exterior. El motivo fue que Demichelis asumió como director técnico del River Plate, lo que lo llevó a cumplir su sueño de dirigir al club de sus amores.

Sin embargo, la tranquilidad duró poco, ya que en 2024, tras haber vivido un tiempo en el país, se mudaron a México y surgieron rumores de una infidelidad por parte del DT, lo cual Evangelina Anderson desmintió a través de sus redes sociales. A casi un año de aquel momento, fue el panelista Pepe Ochoa quien confirmó finalmente la separación en LAM (América TV) y dio a conocer que habría una nueva tercera en discordia.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis están separados tras 17 años de amor (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

“Es DJ. Tuvieron un vínculo de cuatro meses y pico. Mediáticamente, Evangelina y Martín negaban la separación, pero Demichelis le metió los cuernos a Evangelina con esta chica. Ella es argentina, pero se fue a México y resulta que ella es amiga de muchos amigos míos. Ella es Stephie Moreno”, reveló el periodista.